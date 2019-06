Vi do una scarica di ceffoni! Paolo Del Debbio perde le staffe con il pubblico

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il conduttore toscano di Rete 4 ha perso la calma, nel corso dell'ultima puntata di "Dritto e rovescio". La nuova puntata di "Dritto e il rovescio", il talk-show trasmesso su Rete 4 e condotto daDel, ha riservato almomenti di alta tensione. Nello specifico, dopo un mese di stop, il programma è tornato attivo nella serata dello scorso 20 giugno e il conduttore è diventato protagonista di due momenti d'ira.In puntata ilsi è rivelato sempre più rumoroso, tra appalusi e voci in sottofondo, fino a farre del tutto la pazienza al conduttore, che, rivolgendosi ai presenti in studio tra il serio e il faceto, ha dichiarato: "Vi hanno bombato? Mi fate finire di parlare? Vengo giù e vi do unadi ceffoni e ve ne accorgete”. E ancora:“Se becco chi urla, piglia unadi ceffoni”.Stando a quanto riportato da "Il fatto quotidiano", lo "spirto guerrier" diDelnon si è placato in puntata. Tant'è vero che, subito dopo l'attacco al, il conduttore toscano si è spazientito con l'ex naufrago de L'Isola Dei Famosi,Brosio:“La prossima scaletta te la mostreremo per l’imprimatur, non puoi rompere le pa**e ogni cinque minuti. Ma chi l’ha chiamato? Io di sicuro no”. Il motivo dell'attacco a Brosio? L'ex isolano aveva poco prima contestato il modus operandi della trasmissione, criticando cioé l'impostazione della discussione sul tema delle apparizioni miracolose.