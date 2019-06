Vesuvio e Campi Flegrei | intesa in caso di eruzione | ecco quale regione accoglierebbe gli

liberoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) E se disgraziatamente un giorno ileruttasse? Gli sfollati di Napoli andrebbero in Veneto. Già, proprio quel Veneto con cui la rivalità è storicamente assai spigolosa. Ma ora crollano muri e pregiudizi. Come? Con la firma di un protocollo d'tra la giunta dellae l'amministrazi

Corriere : In caso di eruzione del Vesuvio gli evacuati distribuiti in tutta Italia - ferdinandodelia : RT @Libero_official: Ecco chi accoglierebbe gli sfollati napoletani in caso di disgraziata eruzione di Vesuvio o Campi Flegrei https://t.co… - Libero_official : Ecco chi accoglierebbe gli sfollati napoletani in caso di disgraziata eruzione di Vesuvio o Campi Flegrei -