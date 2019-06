liberoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - Cambiano i tempi: oramai anche i più facinorosi 'nordisti' non espongono più gli striscioni 'Forza Etna, Forza'; la Lega ha cancellato il Nord dal suo simbolo ed è diventata una forza nazionale, e la Padania ha lasciato il posto all'intero stivale italico, con

TV7Benevento : Veneto: sfollati napoletani accolti in regione se il Vesuvio dovesse eruttare... - roby73fox : Se il Vesuvio eruttasse gli sfollati napoletani verrebbero tutti in Veneto - vi_basta : Se il Vesuvio eruttasse gli sfollati napoletani verrebbero tutti in Veneto -