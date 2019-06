Usura | “dopo la crisi aumentate del 53% le famiglie a rischio | due milioni hanno i conti

Universiadi - Basile a KK : “Dopo la partita con l’Inter un’accelerata per i lavori - ci saranno grandi artisti nelle cerimonie di apertura e chiUsura” : Gianluca Basile, commissario per le Universiadi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, illustrando le ultime novità sulla questione legata ai lavori dello stadio San Paolo: “Dopo Napoli-Inter ci sarà per forza un’accelerata. Abbiamo un crono programma, stiamo già lavorando bene nelle zone inferiori. I sediolini bianchi sono arrivati tutti, il grosso ci sarà dopo Napoli-Inter. Abbiamo invitato Mattarella per la ...