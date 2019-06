Usa-Iran | Trump ha ordinato un raid e poi l' ha annullato

Iran : Usa hanno violato spazio aereo : 10.42 L'Iran possiede prove "indiscutibili" sul fatto che il drone Usa abbattuto dai pasdaran sopra lo stretto di Hormuz stava violando il suo spazio aereo. Lo ha detto il suo viceministro degli Esteri Iraniano, Araghchi, all'ambasciatore svizzero, Leitner. E l'ambasciatore Iraniano all'Onu, Ravanchi ha scritto al segretario generale Guterres con i dettagli dell'operazione, compresa l'esatta posizione del drone Usa nel momento ...

Usa - Trump dà il via libera a raid militari contro l’Iran : poi sospende tutto : L’operazione era già partita, per quanto fosse in fase iniziale. Il presidente Usa Donald Trump aveva dato ordine di colpire obiettivi iraniani in rappresaglia per l’abbattimento di un drone americano, che Teheran ha dichiarato di avere colpito perché intercettato nel suo spazio aereo. Ma poco dopo è arrivato l’ordine di sospendere tutto. Lo rivela il New York Times che, citando un’altra fonte dell’amministrazione, scrive ...

Nuove tensioni Usa-Iran - Trump fa sospendere i voli in una parte del Paese islamico : La decisione fa seguito all'abbattimento di un "drone-spia" che ieri aveva violato lo spazio aereo iraniano. Inoltre, secondo il New York Times, Donald Trump aveva anche intenzione di attaccare Teheran. Il piano è stato poi sospeso dopo aver spaccato la Casa Bianca.Continua a leggere

GUERRA NEL GOLFO/ Drone Usa abbattuto dall'Iran - tre Stati manovrano Trump : Gli Usa ieri hanno ammessa l'abbattimento di un Drone da parte di un missile iraniano. Trump sembra obbedire a Arabia, Israele ed Emirati

Usa : Faa vieta voli su spazio aereo Iran : 6.45 La Federal Aviation Administration, autorità per il trasporto aereo americano, vieta agli operatori statunitensi, incluse le compagnie aree, di volare nello spazio aereo controllato da Teheran sopra lo stretto di Hormuz e il Golfo dell'Oman. La decisione è legata alle tensioni fra Stati Uniti e Iran. United airlines ha già sospeso i voli da Newark, uno degli scali di New York, a Mumbai per motivi di sicurezza "dati gli eventi in Iran", ...

Iran - abbattuto drone Usa : Trump minaccia risposta e convoca riunione alla Casa Bianca : Rischio di escalation nella crisi tra Stati Uniti e Iran dopo l’abbattimento del drone Usa. Il presidente americano Trump ha convocato un briefing con i leader del congresso, dell’intelligence e delle forze armate. Il presidente russo Putin ha avvertito che una «risposta» contro Teheran potrebbe essere una «catastrofe». Intanto a Wall Street il petrolio chiude in rialzo del 5,4% ai massimi dal 29 maggio ...

Iran abbatte un drone Usa. I pasdaran : “È un messaggio alla Casa bianca”. Trump : “Grandissimo errore” : L’Iran ha abbattuto un drone di sorveglianza navale degli Stati Uniti vicino allo Stretto di Hormuz. La notizia è stata data giovedì mattina dalle Guardie della rivoluzione dell’Iran, che hanno detto di aver colpito il velivolo perché stava sorvolando lo spazio aereo Iraniano sopra la provincia meridionale di Hormozgan. L’esercito statunitense ha confermato l’abbattimento, replicando però che il drone si trovava nello ...

Iran-Usa - è tensione : abbattuto drone/ Trump 'Se bombarderemo? Lo scoprirete presto' : Cresce la tensione tra Iran e Usa: abbattuto drone americano, la reazione di Trump non si fa attendere. 'Se bombarderemo? Lo saprete presto'.

Iran abbatte drone Usa. Trump : “Bombardare? Lo scoprirete presto”. Sale la tensione : "Bombardare l'Iran? Lo scoprirete presto". Cosi' il presidente americano, Donald Trump, ha reagito all'abbattimento di un drone di parte dell'Iran. "Ha fatto un grave errore", ha sottolineato il capo della Casa Bianca. Il drono americano era in volo sullo Stretto di Hormuz. E' l'ennesimo segnale di crescente tensione nell'area. Secondo i Guardiani della Rivoluzione, il drone-spia aveva violato lo spazio aereo Iraniano e aveva l'apparecchiatura ...

Vladimir Putin sulle tensioni Usa-Iran : "La guerra tra i due paesi sarebbe una catastrofe" : La tensione fra Usa e Iran cresce. E su queste crescenti tensioni, con toni drastici, si esprime Vladimir Putin: "Un'eventuale guerra fra i due paesi sarebbe una catastrofe". Parola dello 'zar', in diretta in tv. E ancora: "In quel caso sarebbe difficile calcolare le conseguenze dell'uso della forza

Usa-Iran a un passo dallo scontro : «Abbattuto drone spia americano» : Teheran e Washington a un passo dallo scontro: «Abbiamo abbattuto un drone spia americano colpevole di aver violato il nostro spazio aereo». La notizia esplode come una bomba al centro...

Sale la tensione tra Usa e Iran - Teheran annuncia : “Abbiamo abbattuto aereo spia” : Teheran ha annunciato di aver appena abbattuto velivolo militare statunitense senza pilota che volava proprio sopra i cieli del Paese mediorientale. "Abbiamo abbattuto un drone spia americano che ha violato lo spazio aereo della Repubblica Islamica" hanno dichiarato pubblicamente i Guardiani della rivoluzione. Gli Usa non confermano ma la notizia rischia di alimentare la tensione già altissima tra i due Paesi.