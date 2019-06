Usa-Iran | a dieci minuti dalla guerra Camporini | Pericolosissimo sottovalutare la

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : alta tensione Usa-Iran - 21 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. alta tensione fra gli Usa e l'Iran, dopo gli eventi delle ULTIME ore: tutti i dettagli, 21 giugno 2019,

Una telefonata ha fermato la guerra tra Usa e Iran (ma per 72 ore è ancora possibile) : Ora le forze statunitensi in Medio Oriente sono state messe in stand by per le prossime 72 ore: l'attacco di ritorsione dopo...

Iran - Alitalia e altre 7 compagnie aeree cambiano rotta ed evitano Golfo Oman : “Precauzione per tensioni Usa-Teheran” : Alitalia si aggiunge ad altre sette compagnie aeree (Lufthansa, Klm, British Airways, United Airlines, Qantas Airlines, Singapore Airlines e Malaysia Airlines) e decide di modificare la rotta del volo Roma-Delhi, l’unico della compagnia italiana a sorvolare lo Stretto di Hormuz e il Golfo dell’Oman, l’area dove si sta concentrando la tensione tra gli Stati uniti e l’Iran, dopo gli attacchi alle petroliere saudite, ...

Iran - le compagnie aeree cambiano rotte - Alitalia compresa : Teheran pubblica il video dell'abbattimento del drone Usa : Le Guardie della rivoluzione islamica Iraniana hanno diffuso il presunto video dell'abbattimento del drone americano sullo stretto di Hormuz da parte della loro contraerea. Nelle immagini...

Usa-Iran - guerra sfiorata/ Teheran "Drone abbattuto nel nostro spazio aereo" : Usa, Iran, conflitto sfiorato nella notte: Trump prima dà l'ok poi lo annulla. Teheran: "Il drone è stato abbattuto perché nel nostro spazio aereo"

Sospesi i voli Usa sui cieli di Teheran"Trump ha avvisato l'Iran dell'attacco" : Il presidente Usa ha inviato un messaggio all'Iran, tramite l'Oman, mettendo in guardia Teheran su un "attacco imminente". Lo riferiscono responsabili iraniani, citati dall'agenzia di stampa Reuters.

Iran - gli Usa stanno uccidendo l’accordo nucleare. E l’Europa è complice : di Roberto Iannuzzi* Nel braccio di ferro attualmente in corso fra Stati Uniti e Iran, l’Europa spicca per la sua marginalità ma anche per la dissonanza di alcune sue posizioni. Com’è noto, Washington ha recentemente accusato Teheran degli attacchi a due petroliere nel Golfo di Oman, che erano stati preceduti da episodi analoghi nel mese di maggio. L’amministrazione Trump ha anche diffidato la Repubblica Islamica dal violare l’accordo nucleare, ...

Usa-Iran - Trump ha ordinato un raid e poi l'ha annullato : Il New York Times ha rivelato una notizia inquietante. Secondo la ricostruzione offerta dal quotidiano ieri il Presidente Donald Trump aveva dato il via libera a un raid militare nei confronti dell'Iran, come risposta all'abbattimento di un drone.Ieri pomeriggio, infatti, la contraerea iraniana ha abbattuto un drone americano - dal valore di 130 milioni di dollari - che, secondo la sua versione, aveva sconfinato all'interno dello spazio aereo ...

Iran : Usa hanno violato spazio aereo : 10.42 L'Iran possiede prove "indiscutibili" sul fatto che il drone Usa abbattuto dai pasdaran sopra lo stretto di Hormuz stava violando il suo spazio aereo. Lo ha detto il suo viceministro degli Esteri Iraniano, Araghchi, all'ambasciatore svizzero, Leitner. E l'ambasciatore Iraniano all'Onu, Ravanchi ha scritto al segretario generale Guterres con i dettagli dell'operazione, compresa l'esatta posizione del drone Usa nel momento ...

Usa - Trump dà il via libera a raid militari contro l’Iran : poi sospende tutto : L’operazione era già partita, per quanto fosse in fase iniziale. Il presidente Usa Donald Trump aveva dato ordine di colpire obiettivi iraniani in rappresaglia per l’abbattimento di un drone americano, che Teheran ha dichiarato di avere colpito perché intercettato nel suo spazio aereo. Ma poco dopo è arrivato l’ordine di sospendere tutto. Lo rivela il New York Times che, citando un’altra fonte dell’amministrazione, scrive ...

Nuove tensioni Usa-Iran - Trump fa sospendere i voli in una parte del Paese islamico : La decisione fa seguito all'abbattimento di un "drone-spia" che ieri aveva violato lo spazio aereo iraniano. Inoltre, secondo il New York Times, Donald Trump aveva anche intenzione di attaccare Teheran. Il piano è stato poi sospeso dopo aver spaccato la Casa Bianca.Continua a leggere

GUERRA NEL GOLFO/ Drone Usa abbattuto dall'Iran - tre Stati manovrano Trump : Gli Usa ieri hanno ammessa l'abbattimento di un Drone da parte di un missile iraniano. Trump sembra obbedire a Arabia, Israele ed Emirati

Nuovi strali Usa-Iran - Washington fa sospendere i voli in una parte del Paese islamico : Secondo il quotidiano New York Times, Donald Trump aveva intenzione di attaccare Teheran. Il piano è stato poi sospeso