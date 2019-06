Upas spoiler inizio luglio | la Cirillo sarà in crisi a causa del comportamento di Leonardo

Spoiler Upas dal 24 al 28 giugno : un misterioso uomo anziano si aggira in casa di Marina : Marina sta attraversando un periodo nero e come se non bastasse presto dovrà fare i conti con un inquietante personaggio misterioso che entrerà nella sua vita. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà introdotto questo personaggio anziano e malandato che entrerà in casa di Marina per prendere del cibo e una foto che ritrae la Giordano. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa insolita storyline, che ...

Spoiler Upas al 28 giugno : Renato alle prese con i suoceri ucraini : La famosa soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' riserva molte novità ai fan. Gli Spoiler delle puntate che vanno da lunedì 24 fino a venerdì 28 giugno svelano che Vittorio non riuscirà a trovare una via d'uscita dai suoi dubbi sentimentali. Leonardo sarà felice di presentarsi a palazzo Palladini e vorrà attirare le simpatie della famiglia Ferri, decidendo di organizzare un pranzo a sorpresa. Diego non vuole rinunciare a Beatrice e ha intenzione ...

Upas spoiler 24-28 giugno : furto a casa di Marina - Eugenio quasi investito da un'auto : Nuovo spazio dedicato a Un Posto al Sole, la soap opera che ormai da più di vent'anni continua ad emozionare il pubblico. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, Vittorio sarà diviso tra Anita e Alex, mentre un ladro si introdurrà in casa di Marina. Infine Eugenio rischierà la vita quando uno sconosciuto tenterà di investirlo....Continua a leggere

Spoiler Upas al 21 giugno : potrebbe emergere un segreto su Leonardo : Un posto al sole continua ad essere una delle soap opera più amate e apprezzate dai telespettatori. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno in onda alle ore 20:45 rivelano che Michele finirà per essere ostaggio di Mimmo. Il giornalista si renderà conto di quanto lo studente del professor Scaglioni sia una persona fragile e in preda allo spavento dopo la rapina avvenuta al bar Vulcano. Il padre di ...

Upas - spoiler al 28 giugno : un'auto rischia di investire il magistrato Nicotera : La longeva soap opera di Rai tre 'Un posto al sole' va in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni, e precisamente dal 21 ottobre 1996, pur con la presenza di molti cambiamenti. C'è stato, ad esempio, il ritorno del personaggio di Eugenio che sarà fondamentale per dare vita a una serie di equivoci. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 24 fino a venerdì 28 giugno, rivelano che Vittorio attraverserà un momento di crisi rivelatosi ...

Upas spoiler al 28/6 : Serena resterà sola in barca con Leo - Arturo spierà Marina : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea "Un posto al sole”. Nel corso della settimana che andrà dal 24 al 28 giugno saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la spiazzante scoperta di Serena sul conto di Leonardo. Poi ci sarà Marina che triste per la sua solitudine si accorgerà di essere stata vittima di un furto. Anche Vittorio tornerà centrale in quanto ...

Spoiler Upas al 21 giugno : Niko convince Beatrice a parlargli della vita sentimentale : Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Beatrice. Michele diventerà l'ostaggio di Mimmo ma, nonostante abbia vissuto momenti di paura, si dirà ...

Upas - spoiler del 10 giugno : Guido alle prese con la notizia della paternità : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che vede nuovi cambiamenti nella vita degli abitanti di palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'episodio numero 5271 in onda sul piccolo schermo lunedì 10 giugno alle ore 20:45 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Guido. Il comandante dovrà fare i conti con le ...

Upas - spoiler al 21 giugno : Vittorio alle prese con le tentazioni di Anita : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le avventure dei protagonisti di 'Un posto al sole' che attira l'attenzione di un pubblico eterogeneo grazie a trame di grande leggerezza. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno in onda alle ore 20:45 sottolineano che Michele si renderà conto del lato nascosto di Mimmo. Il giornalista capirà che la situazione sia più complessa del previsto e si ...

Upas spoiler 17-21 giugno : Michele Saviani sarà preso in ostaggio durante la rapina : Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso degli episodi che andranno in onda dal 17 al 21 giugno 2019, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il rapimento di Michele che sarà preso come ostaggio da Mimmo. L’uomo dopo un momento iniziale di tensione cercherà di trovare un modo per aiutare il ragazzo. Anche la questione legata alla misteriosa ...

Upas spoiler : momenti di paura al Vulcano - Arianna affronterà i rapitori con coraggio : Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Durante la settimana che andrà dal 10 al 14 giugno 2019, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. L’attenzione verrà posta principalmente sul comportamento di Arianna che, ormai in possesso di un’arma, dopo un’ennesima rapina al Bar Vulcano, deciderà di reagire. La situazione diventerà molto difficile per i soggetti presenti ...

Upas spoiler al 14 giugno : Diego sarà ossessionato dalla gelosia - nuovo colpo al Vulcano : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole. Le puntate che andranno dal 10 al 14 giugno 2019 saranno ricche di colpi di scena. Primo tra tutti la reazione di Guido, spaesato dopo aver appreso di essere lui il padre di Lorenzo. Diego tornerà centrale nei suddetti episodi e comincerà a destare nuovamente la preoccupazione di suo padre Raffaele a causa dei suo comportamento dopo aver appreso ...

Upas - spoiler al 7 giugno : il comandante Del Bue scoprirà di essere il padre di Lorenzo : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso della prima settimana di giugno saranno molteplici i colpi di scena. La vicenda che farà più scalpore sarà sicuramente quella che coinvolge i vigili urbani del comando di Napoli. Durante la settimana, infatti, assisteremo ad un cambiamento quasi inaspettato del comandante Del Bue che, a sorpresa, chiederà la mano della sua compagna, ...

Upas - spoiler del 28 maggio : Vittorio scopre che Patrizio fa uso di anfetamine : La soap opera 'Un posto al sole' continua a essere seguita da milioni di telespettatori italiani che non perdono un appuntamento della fiction capace di superare le cinquemila puntate dopo vent'anni di successi. Le anticipazioni dell'episodio del 28 maggio, in onda su Rai 3 alle ore 20:25, svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Quest'ultimo comincerà a destare la preoccupazione degli amici per il ...