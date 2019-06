ilfogliettone

(Di venerdì 21 giugno 2019) Dramma sul set di "The Witches". Il 19 giugno una persona dello staff è stata pugnalata alla nuca.L`aggressore, un 54enne, è stato subito arrestato. Il fatto si è svolto sotto gli occhi di molti membri della troupe, presso gli studi della Warner Bros vicino a Londra. Protagonista delè l`attrice, non è noto se la 36enne fosse presente. La Warner ha sospeso per quale che tempo le riprese della pellicola tratta dal romanzo di Roald Dahl del 1983. L`uscita di The Witches è prevista per l'ottobre del 2020.

ilfogliettone : Uomo accoltellato sul set del film di Anne Hathaway - - morfurio : RT @AdryWebber: #Genova Accoltellamento pzza Colombo, fermato da poliziotta „scesa dall'auto al volo, si è avvicinata all'uomo che stavan… - Luigi41712 : RT @AdryWebber: #Genova Accoltellamento pzza Colombo, fermato da poliziotta „scesa dall'auto al volo, si è avvicinata all'uomo che stavan… -