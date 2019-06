Uomini e Donne | Angela Nasti con ‘lui’ Spuntano le foto | “È il suo nuovo amore”

Uomini e donne - Angela Nasti pizzicata con Grimaldi : è bufera nei social network : Il dating show Uomini e donne continua le sue vacanze estive ma i suoi protagonisti non mancano di incuriosire i telespettatori con le succose novità che li riguardano. La più attiva, da questo punto di vista, è l'ex tronista Angela Nasti che sta facendo parlare di sé per la rottura con Alessio Campoli. Dopo la scelta, avvenuta in diretta a fine maggio, la napoletana è partita per Ibiza insieme alla sua famiglia e poi ha rivisto il fidanzato in ...

Klaudia Poznanska : Uomini e Donne? Non dipende da me : Klaudia Poznanska fa chiarezza su Andrea Zettella e sul suo possibile ritorno a Uomini e Donne. Klaudia Poznanska sembra finalmente aver messo il passato alle spalle, dopo la cocente delusione dovuta alla mancata scelta di Andrea Zelletta a 'Uomini e Donne'. In tal senso l'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ha risposto ad alcune domande da parte dei suoi follower, che le hanno chiesto un parere sulla coppia ...

Uomini E Donne : Angela Nasti ha spiegato il motivo della rottura con Alessio Campoli… : Angela Nasti e Alessio Campoli sono durati fuori da Uomini e Donne quanto un gatto in tangenziale, praticamente solo 48 ore, dato che dopo due giorni dalla fine del programma la tronista è volata... L'articolo Uomini E Donne: Angela Nasti ha spiegato il motivo della rottura con Alessio Campoli… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - Mara Fasone vuole tornare in tv : colpo di scena dalla De Filippi : Uomini e donne, l’ex tronista Mara Fasone pronta a rimettersi in gioco in tv. L’ex tronista siciliana dopo essersi messa in gioco in tv aveva deciso di concludere il suo percorso prima del tempo, lasciando il trono e non presentandosi più in trasmissione. Forse per questo motivo, oggi, Mara vorrebb

Gossip Uomini e donne : la Nasti avvistata a Capri insieme a Guido - un armatore napoletano : La rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli, arrivata a poche settimane dalla scelta avvenuta a Uomini e donne, è stata chiarita da entrambe le parti nell'ultimo numero del tabloid dedicato al dating show di Maria De Filippi. La tronista e il corteggiatore hanno spiegato che le cose tra loro non sono andate bene come sperato: lei si è trovata davanti ad un ragazzo diverso da quello conosciuto nel programma, mentre lui si è reso conto della ...

Uomini e Donne gossip : Mara Fasone vuole tornare in Tv : Uomini e Donne, l’ex tronista Mara Fasone pronta a rimettersi in gioco in tv: le sue parole su Grande Fratello e Isola dei famosi L’esperienza a Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi per Mara Fasone. L’ex tronista siciliana, come molti ricorderanno, dopo essersi messa in gioco in tv aveva deciso […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Mara Fasone vuole tornare in Tv proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià difende Angela : “E’ stata corretta” : Giulia Cavaglià si schiera dalla parte di Angela Nasti di Uomini e Donne: lo sfogo Angela Nasti è entrata ultimamente nella bufera dopo aver annunciato sui social la fine della sua relazione con Alessio Campoli. Difatti in tanti hanno puntato il dito contro l’ex tronista di Uomini e Donne, arrivando anche ad accusarla di aver preso in giro il giovane e tutta la redazione. Tuttavia poco fa ha voluto prendere le sue difese la sua ex collega ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio Campoli : le ragioni della storia finita : A sole 2 settimane dalla scelta di Angela Nasti verso Alessio Campoli è scoppiata la coppia unita a Uomini e Donne. Una rottura (condivisa), annunciata sui social e per questo seguita da un polverone di polemiche dei fan della coppia che, increduli, hanno attaccato la ragazza accusandola di essersi comportata come Sara Affi Fella. Uomini e Donne, Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. Ma ...

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4?/ Scoop sull'ex tronista di Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4? Secondo le indiscrezioni, l'ex tronista di Uomini e Donne vorrebbe entrare nella Casa come concorrente

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 4 : Dopo aver avuto la conferma da Mediaset che la quarta edizione Vip del Grande Fratello si farà (probabilmente a novembre), si rincorrono le voci su quelli che potrebbero essere i suoi nuovi protagonisti. Stando a quello che sostiene la rivista Oggi nel ultimo numero, uno dei personaggi famosi che tra qualche mese potrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, è Lorenzo Riccardi. Dopo Sara Affi Fella, dunque, un altro ex volto di ...

Uomini e donne/ Stefano risponde a Pamela : 'Non sono come...' - Trono Over - : Uomini e donne, anticipazioni e news Trono Over: Stefano Tornese risponde a Pamela Barretta su Uomini e donne Magazine: 'Non sono come...'

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip : Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, concorrente al Grande Fratello Vip Non c’è edizione del Grande Fratello Vip senza un tronista di Uomini e Donne. Dopo Costantino Vitagliano, Andrea Damante, Luca Onestini e Francesco Monte, è il turno di Lorenzo Riccardi. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nel numero in edicola […] L'articolo Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip proviene da ...

Gossip Uomini e donne - Alessio sulla rottura con Angela : 'Tra noi non ha funzionato' : Alessio Campoli e Angela Nasti sono stati la coppia meno duratura della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne. Dopo la scelta effettuata a fine maggio, infatti, la tronista e il suo corteggiatore si sono frequentati solo un paio di giorni prima della partenza di lei per Ibiza, insieme alla sua famiglia. E al ritorno a Napoli, dove lui l'ha raggiunta, entrambi si sono resi conti dell'assenza dei presupposti per continuare la ...

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri lancia un messaggio a Ida Platano? : Riccardo Guarnieri si sfoga dopo UeD: “Due cose ci salvano nella vita…” Riccardo Guarnieri è tornato a parlare sui social. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha postato un messaggio, accompagnato dalla foto visibile a destra, che potrebbe essere rivolto a Ida Platano, almeno secondo quanto ipotizzato dai suoi followers. “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete ...