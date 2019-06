Super lusso! Pier Silvio e la Toffanin sul nuovo yacht da 43 metri

(Di venerdì 21 giugno 2019) UnperBerlusconi e Silvia. Come si ricorderà, il presidente Mediaset ha perso la sua imbarcazione nel corso della mareggiata che ha colpito la Liguria a ottobre 2018. Decine le barche danneggiate in quell’occasione. Compresa quella di, “Suegno”, un Custom Line di 37, che è semiaffondata. Tutta la famiglia è rimasta bloccata a Portofino per diverse ore: alloggiava all’interno del castello Bonomi-Bolchini, che è la residenza dei Berlusconi in Liguria., Silvia, i loro figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina e il personale di servizio furono costretti a incamminarsi a piedi fino a Portofino per poi alloggiare in un hotel in attesa che il percorso di collegamento alla villa fosse ripristinato. Le operazioni per il recupero di “Suegno” sono iniziate nel 2019 e per raddrizzare lodi 37sono state utilizzate le stesse tecniche necessarie per la nave Concordia.Ma in vista dell’estate e per i suoi 50 anni appena compiuti,Berlusconi si regala una vacanza in famiglia con la conduttrice di Verissimo e unda 43. La rivista Diva e Donna ha infatti fotografato tutta la famiglia mentre scelgie la lussuosa imbarcazione a bordo della quale si godrà il mare. La scelta sarebbe ricaduta su un preziosoancorato a Montecarlo, lungo 43e dotato di una serie di comfort extra lusso.Secondo il settimanale, il“gioiellino” che il presidente Mediaset, che come detto era accompagnato da Silvia e dai figli, avrebbe scelto per le ferie misura 43ed è dotato di diverse e lussuose comodità: una suite per l’armatore, 2 camere matrimoniali, 2 cabine doppie, e alloggi per comandante e personale. Non manca naturalmente la vasca Jacuzzi, adagiata sul ponte dello yatch.