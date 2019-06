Una Vita | anticipazioni | DIEGO vuole scrivere al padre | cosa succederà?

Una Vita Anticipazioni 21 giugno 2019 : Ursula giura vendetta contro tutto il paese : Ursula scopre di non essere stata inVitata alla colazione organizzata per Blanca. Va su tutte le furie e giura di vendicarsi.

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : Liberto sedotto da Genoveva e Rosina divorzia : Nelle puntate spagnole di Una Vita, una longeva relazione sentimentale giungerà ad una crisi apparentemente insanabile. Protagonisti di questa nuova trama saranno Liberto e Rosina che, nonostante la differenza d'età, fanno coppia fissa da diversi anni e sono riusciti a superare insieme una lunga serie di ostacoli. Anche per loro, però, potrebbe arrivare il momento della rottura a causa degli intrighi di un personaggio ancora inedito nelle trame ...

Una Vita - trame : Arturo riceve una lettera dalla figlia dopo aver tentato il suicidio : Uno storico personaggio dello sceneggiato “Una Vita”, nelle prossime puntate italiane perderà la voglia di vivere. Si tratta del colonnello Arturo Valverde, che pur avendo ritrovato la felicità al fianco di Silvia Reyes, prenderà una drastica decisione. Il padre di Elvira cadrà in preda alla disperazione totale, quando scoprirà di avere una malattia incurabile. L’ex militare approfitterà dell’assenza della sua amata dal paese iberico, per ...

Una Vita - trame Spagna : Casilda scopre Liberto mentre sta tradendo Rosina : Brutte notizie per una delle coppie più amate di Una Vita. Di chi stiamo parlando se non di Rosina e Liberto, che nelle puntate appena trasmesse in Spagna, si lasceranno per colpa di un tradimento. Ebbene sì, Casilda scoprirà il Seler tra le braccia di Genoveva, tanto da raccontare tutto alla padrona. Una Vita: Ursula e Genoveva si alleano Le anticipazioni di Una Vita sugli episodi appena andati in onda in Spagna annunciano un clamoroso colpo di ...

Una Vita/ Anticipazioni 20 e 21 giugno : Blanca sta male - allarme in città : Una Vita, Anticipazioni 20 e 21 giugno: Blanca e Diego sempre più lontani dopo la morte della loro bambina mentre Flora e Inigo...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel costretto ad accettare una nuova alleanza con Ursula : Se vuole che il suo segreto non venga a galla, Samuel deve continuare a collaborare con la diabolica Dark Lady.

Spoiler Una Vita 24-29 giugno : Diego vuole andare in Svizzera : Nuovi episodi con la soap opera spagnola 'Una Vita' in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 24 per arrivare fino a sabato 29 giugno fanno notare che Arturo vivrà momenti di panico nel corso dei lavori riguardanti l'apertura dell'associazione con il compito di aiutare i soldati nel rimpatrio. La situazione subirà una complicazione dopo che il colonnello farà i conti con ...

Una Vita - anticipazioni puntata di venerdì 21 e sabato 22 giugno 2019 : anticipazioni puntata 750 di Una VITA di venerdì 21 e sabato 22 giugno 2019: Leonor fa alle signore la proposta di organizzare un incontro in onore di Blanca, per cercare di farla stare meglio… Ursula non viene inVITAta al ritrovo per Blanca e così giura vendetta contro i vicini del quartiere… Samuel è in ansia perché il fratello Diego intende ritrovare Jaime in Svizzera. In realtà Ursula ha già previsto tutto… Da non perdere: ...

Anticipazione Una Vita - Elvira perdona Arturo : il gesto inaspettato : Una Vita anticipazioni: Elvira invia un inaspettato messaggio a suo padre Arturo Nel corso delle prossime puntate di Una Vita i telespettatori di Canale 5 assisteranno a un gesto inaspettato di Elvira. Sentiremo nuovamente parlare della giovane Valverde, alla quale il pubblico non ha potuto non affezionarsi. Il tutto accade quando Arturo scopre di essere […] L'articolo Anticipazione Una Vita, Elvira perdona Arturo: il gesto inaspettato ...

Una Vita anticipazioni : ARTURO vuole morire - si toglie la vita? : Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita ARTURO Valverde (Manuel Regueiro), finalmente felice al fianco di Silvia Reyes (Elia Galera), scoprirà di stare per diventare cieco ed entrerà in crisi profonda. Il Colonnello, sotto shock per la notizia, deciderà di non informare né la fidanzata e né i suoi conoscenti, motivo per il quale potrà contare soltanto sul supporto della domestica Agustina (Pilar Barrera), che ...

Una Vita - trame : Silvia va a trovare Elvira in Italia all’insaputa di Arturo : La telenovela Una Vita non finisce mai di sorprendere. Le trame dei prossimi episodi Italiani annunciano che Arturo Valverde, dopo aver scoperto che presto perderà completamente la vista, non dirà nulla alla sua amata Silvia Reyes. Il colonnello, infatti, metterà al corrente della sua patologia soltanto la sua fidata domestica Agustina. La compagna dell’ex militare approfitterà di un urgente trasferimento in Italia con Esteban, per volere del ...

Una Vita - trame : i vicini di Acacias 38 scoprono che Inigo e Flora sono fratelli : Torna lo spazio dedicato ad Una Vita, una delle soap opera di maggiore successo su Canale 5. Negli episodi in programma a breve in Italia, Inigo e Flora saranno costretti a rivelare la loro vera identità dopo essere entrati al centro di uno scandalo per colpa di Pena, il vero Cervera. Una Vita: Flora al centro di uno scandalo Le nuove anticipazioni di Una Vita sugli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, segnalano che l'arrivo di ...