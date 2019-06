Una petizione online vuole rimuovere da Netflix una serie tv che non è su Netflix

L’assurda petizione contro Good Omens é l’epic fail dell’anno : chiedere a Netflix di cancellare Una serie su Amazon : Negli ultimi anni gli utenti online hanno trovato il modo di farsi ascoltare grazie a innumerevoli petizioni online, ma quella lanciata contro Good Omens è davvero assurda. Un gruppo cristiano, Ritorno all'Ordine, ha chiesto a Netflix di cancellare la serie ritenuta, secondo loro, "blasfema". L'organizzazione ha anche sostenuto una tesi che avvalora la loro ipotesi, ma non è questo a rendere il tutto esilarante: il destinatario di tale ...

Marvel Studios – I fan lanciano Una petizione per Keanu Reeves come Wolverine : Marvel Studios – Keanu Reeves è diventato ufficialmente il nuovo idolo del web, al punto che i fan del MCU hanno lanciato una petizione su Change.org per vederlo interpretare Wolverine come sostituto di Hugh Jackman in un nuovo film degli X-Men. Marvel Studios – Tanti attori si fanno avanti per vestire i panni di Wolverine al posto di ... Leggi tuttoMarvel Studios – I fan lanciano una petizione per Keanu Reeves come ...

Dopo l’ufficialità di Sarri alla Juventus spunta Una petizione dei tifosi del Napoli - i dettagli : “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva, per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo”. Questa la definizione che la Treccani ha dato al “Sarrismo” quando ha inserito questo termine nella sua enciclopedia nel 2018. E così, Dopo il ...

Cyberpunk 2077 : appare Una petizione online per far doppiare Keanu Reeves a Luca Ward - l'attore intanto stuzzica i fan con Splinter Cell : Forse la parte più seguita dai fan di Cyberpunk 2077 non è l'annuncio della data di uscita, ma il fatto che Keanu Reeves sia tra i protagonisti del gioco.Come ben sappiamo l'attore ha fatto il suo ingresso sul palco dell'E3 mandando in visibilio i fan. Tuttavia il suo annuncio ha influenzato anche i fan italiani che hanno chiesto a gran voce di far doppiare l'attore al doppiatore italiano Luca Ward.Sulla sua pagina Facebook Ward ha dichiarato: ...

Lucifer 5 non basta - i fan lanciano Una petizione per chiedere la sesta stagione : Netflix farà marcia indietro? : L'annuncio che Lucifer 5 sarebbe stata l'ultima stagione ha gettato molti fan nel panico. La scorsa settimana, Netflix ha chiarito che la quinta stagione avrebbe chiuso le vicende di Lucifer Morningstar e sebbene i co-showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich abbiano detto che la storia sarebbe finita "secondo i nostri termini", alcuni spettatori appassionati stanno mettendo in discussione la decisione. I fan non hanno perso tempo, non ...

Coppa America 2019 : presenti anche… Qatar e Giappone. Una competizione che prevede anche inviti extra-continentali : Chi si sorprende della presenza di Qatar e Giappone nell’edizione 2019 della Coppa America, non deve in realtà sentirsi troppo sbigottito: nella competizione sudAmericana questo genere di tradizione, con confini più o mno allargati, esiste da 26 anni. Fu nel 1993, infatti, che si cominciarono ad invitare, oltre ai 10 Paesi tradizionali della CONMEBOL, altri due fuori dalla confederazione sudAmericana. In genere gli inviti riguardano vicini ...

Salvezza per i macachi - da accecare in nome della scienza. La Lav promuove Una petizione : Questa sperimentazione molto crudele non sarebbe necessaria nell'analisi fatta dagli animalisti. Ma il Ministero insiste: "Rispettati i protocolli"

L’Inter ufficializza Conte - i tifosi della Juventus insorgono : lanciata Una sorprendente petizione : Un tifoso bianconero ha lanciato su change.org una particolare petizione che vede come protagonista il nuovo allenatore dell’Inter L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è affatto piaciuto ai tifosi della Juventus, considerando cosa ha rappresentato per la storia bianconera l’allenatore pugliese. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Un vero e proprio tradimento per la maggior parte dei supporters del ...

“Togliete la stella di Antonio Conte dallo stadio della Juve” : i tifosi bianconeri lanciano Una petizione dopo la firma con l’Inter : “Togliete la stella di Antonio Conte dallo Juventus Stadium”. È la petizione lanciata su change.org da un tifoso bianconero che si fa chiamare Buddy Guy Black&White e che in poche ore ha raccolto migliaia di sostenitori. Il motivo? Antonio Conte ha firmato con l’Inter e dalla prossima stagione sarà lui il nuovo allenatore della squadra milanese. Una notizia che molti juventini hanno visto come un vero e proprio ...

Johnny Depp : i fan lanciano Una petizione per riavere l’attore nel prossimo Pirati dei Caraibi! : Johnny Depp non sarà più il protagonista del prossimo film Pirati dei Caraibi, le polemiche riguardo la vita privata dell’attore e il divorzio dalla star di Aquaman Amber Heard non sono piaciute alla Disney che ha preferito rinunciare alla sua presenza al cinema. Qui trovi la petizione lanciata dai fan su Change.org per riaverlo. Johnny Depp ... Leggi tuttoJohnny Depp: i fan lanciano una petizione per riavere l’attore nel prossimo ...

Clima : i cittadini chiedono Una petizione Ue sul fisco ‘ecologico’ : Fissare un prezzo minimo per le emissioni di CO2 in Europa, con l’obiettivo di contrastare il riscaldamento globale. A chiederlo sono i promotori della campagna StopGlobalWarming.Eu, che hanno comunicato di aver depositato oggi la proposta per avviare una petizione europea (tecnicamente ‘Iniziativa dei cittadini europei’). Una volta superato il giudizio di ammissibilita’ della Commissione europea, i promotori dovranno ...

Game of Thrones - i fan in rivolta lanciano Una petizione : “Rifate tutta l’ultima stagione” : No, l‘ottava e ultima stagione di Game od Thrones non è affatto piaciuta ai fan della serie tv cult di Hbo. Tanto che hanno lanciato una petizione su Change.org per chiedere alla produzione di rifarla. Anche George R.R. Martin, l’autore delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” a cui si ispira la serie, si è detto deluso dagli ultimi episodi in un’intervistaa Rolling Stones in cui ha espresso le sue perplessità ...

Perché la petizione dei fan de Il trono di spade sembra Una cosa da ridere - ma è invece un insopportabile segno di presunzione : Quando si sbaglia un rigore, quando non si azzecca una strategia, quando si traduce male il titolo di un film, quando il traffico viene deviato in una direzione anziché in un'altra, noi italiani ci scopriamo sempre calciatori, allenatori, traduttori, urbanisti. Siamo indubitabilmente migliori di chi un certo lavoro lo fa di mestiere. Ma stavolta qualcuno ci ha superato, e parliamo dei circa 500.000 sceneggiatori professionisti che hanno firmato ...

Il Trono di Spade - spunta Una petizione per rifare l'ultima stagione - : Alessandro Zoppo Oltre 300mila spettatori hanno lanciato un appello sul web contro gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss: “Meritiamo un finale sensato” Il finale de Il Trono di Spade, previsto con la puntata conclusiva il 19 maggio su HBO (e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic), sta scatenando un putiferio tra i fan della serie tv. La quinta puntata, The Bells, ha lasciato insoddisfatti molti spettatori, che ora si sono ...