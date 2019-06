Un pugno sul tavolo

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) L’accorato intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al CSM, mentre la magistratura e la giustizia italiana si trovano a vivere una fase di sbandamento quasi senza precedenti, costituisce, pur nella sua brevità, un prezioso e compatto manuale di indicazioni e precetti - sul piano costituzionale, ordinamentale e deontologico - valido ben oltre il perimetro del mondo giudiziario.Un manuale che ha come preambolo la constatazione nuda e cruda – in termini doverosamente duri e spietati – di un quadro sconcertante e inaccettabile che suscita grande preoccupazione, per le devastanti conseguenze che sta producendo sul prestigio e l’autorevolezza dell’ordine giudiziario.Nelle parole di Mattarella, l’elenco degli “addebiti” ha assunto le cadenze di una vera e propria invettiva, di un discorso di accusa e di acerbo ...

