Un giro per le gallerie d’arte di Malta

Pamela Prati mostra il tatuaggio realizzato per Mark Caltagirone : Un tatuaggio dedicato a Mark Caltagirone per raccontare la storia di un personaggio in realtà mai esistito Pamela Prati svela per la prima volta il gesto fatto per il fidanzato "fantasma", un tatuaggio appena sotto il seno, sulle costole, con una frase molto importante per lei. Di questo tatoo, qualche tempo fa, fu Federica Benincà a parlarne che, in una serie di interviste, affermò di essere stata truffata da Eliana Michelazzo e ...

Gold Cup - vincono Haiti e Costa Rica : punteggio pieno per le due nazionali nel girone B : Altre due vittorie per Costa Rica e Haiti nel girone B della Gold Cup. Battute rispettivamente Bermuda e Nicaragua. Les Grenadiers vincono 2-0 grazie al gol firmato da Sabat e all’autorete di Rosas; mentre i Ticos hanno avuto la meglio per 2-1 sulle Bermuda. A segno George e Aguilar per il Costa Rica Ticos; inutile dall’altro lato il rigore trasformato da Wells. Le due squadre sono ora a braccetto in testa al gruppo a quota 6 ...

Madre si rivolge alla polizia postale. Scoperto maxi giro di pedopornografia online - 51 indagati : Le indagini sono partite grazie alla denuncia della Madre di un adolescente che si era accorta che il figlio aveva sul proprio smartphone immagini erotiche di minori, pubblicate sui due gruppi Whatsapp in questione alle quali il giovane aveva aderito. Diverse le città coinvolte.Continua a leggere

giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Dimaro Folgarida-Levico Terme : percorso - altimetria e favoriti : Una settima tappa totalmente trentina quella in programma quest’oggi al Giro d’Italia Under 23; 119,9 km da Dimaro Folgarida a Levico Terme. Una frazione mossa e nervosa che potrebbe favorire una fuga per il gruppo della giovane Corsa Rosa, prima del weekend conclusivo che incoronerà il vincitore dell’edizione 2019. Si passa dalla Val di Sole alla Valsugana per una tappa che sulla carta non dovrebbe rivoluzionare la classifica, ...

Pallanuoto - Super Final World League Belgrado 2019 : Serbia e Spagna chiudono in testa i rispettivi gironi : Terza giornata di gare della Super Final della World League di Pallanuoto: a Belgrado si è conclusa la fase a gironi del torneo che assegnerà il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Spagna vince il Girone A e si regala un comodissimo quarto di Finale contro il debole Kazakistan, mentre i padroni di casa della Serbia incroceranno il Canada di Pino Porzio. L’Ungheria sfiderà l’Australia e la Croazia troverà il Giappone: si ...

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan apre in testa il BMW International Open! Primo giro sospeso per oscurità dopo il maltempo : Fine senza fine del Primo giro al BMW International Open iniziato oggi a Monaco, in Germania. dopo una sospensione di tre ore per maltempo e minaccia di fulmini sul percorso, l’oscurità costringe l’organizzazione a fermare di nuovo tutto e chiudere le prime 18 buche domani mattina alle 7:30. Buone notizie per i colori italiani: Andrea Pavan è al comando, dopo aver girato in -6 (66 colpi) con un eagle, cinque birdie e un bogey nel ...

Vladimir Luxuria a Non è la D’Urso : “Mark Caltagirone è l’uomo che avrebbe voluto essere Pamela Perricciolo” : C’era anche Vladimir Luxuria tra gli ospiti di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso per tirare le somme del caso Prati: l’opinionista ha detto la sua sul ruolo di “Donna Pamela”, ovvero Pamela Perricciolo, una delle due ex agenti della Prati. “Io non sono una psicologa, ma penso che Mark Caltagirone sia l’uomo che Pamela Perricciolo sarebbe voluto essere – ...

Ciclismo - giro di Svizzera 2019 : la chiusura del Sustenpass costringe l’organizzazione a modificare il percorso dell’ultima tappa : Subisce una modifica non indifferente il percorso del Giro di Svizzera 2019, appuntamento di primo piano del calendario ciclistico internazionale in corso di svolgimento in questi giorni con la presenza di numerose stelle del panorama mondiale. Le autorità del cantone Uri hanno infatti comunicato che il Sustenpass, che avrebbe dovuto essere la seconda salita della nona ed ultima tappa in programma domenica 23 giugno, resterà chiuso per ragioni ...

giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Aprica-Aprica : percorso - altimetria e favoriti : Una delle tappe più spettacolari, almeno sulla carta, di tutto il Giro d’Italia under 23 2019: siamo giunti alla sesta frazione, con partenza ed arrivo ad Aprica, di 94,3 chilometri che vedranno ben 2700 metri di dislivello e la doppia scalata al Mortirolo. I corridori arriveranno ad uno ad uno: ci saranno grandi differenze. percorso Corta ma intensissima: sono meno di 100 chilometri, ma con la doppia scalata al Mortirolo. La prima dal ...

giro di Svizzera - la tappa di oggi Einsiedeln-Flumserberg : percorso - altimetria e favoriti : oggi (giovedì 20 giugno) si correrà la sesta tappa del Giro di Svizzera 2019, 120 km da Einsiedeln a Flumserberg. Sarà la prima frazione decisiva per la classifica generale, con un impegnativo arrivo in salita in cui vedremo lo scontro diretto tra i big. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della sesta tappa del Giro di Svizzera 2019. percorso Dopo la partenza ci sarà un tratto in discesa per dirigersi verso ...

Flora Pellino - Silvia Sbrigoli non sono io/ Rubate foto per chat con Mark Caltagirone : Flora Pellino ribadisce a Live - Non è la D'Urso di non essere Silvia Sbrigoli, la finta amica di Mark Caltagirone. Il profilo creato con le sue foto, infatti...

Beach volley - Campionato Europeo 2019 Mosca. Sorteggiate le pool : girone di ferro per Lupo/Nicolai! Quattro coppie azzurre al via : Metti insieme gli ex campioni del mondo, i vice campioni olimpici, i vice campioni mondiali e una promettente coppia di casa: la “mano fatata” del sorteggio degli Europei di Beach volley in programma a inizio agosto a Mosca c’è riuscita benissimo a creare questo girone di ferro che vedrà tra i protagonisti Paolo Nicolai e Daniele Lupo che non avranno vita facile nel torneo che hanno già vinto tre volte e nel quale vorrebbero ...

Rugby - Champions Cup 2019-2020 : sorteggiati i gironi. Che avversarie per la Benetton Treviso! : Si sapeva che il ritorno in Champions Cup, conquistato con pieno merito, per la Benetton Treviso sarebbe stato durissimo. La compagine veneta ha agguantato la terza piazza nel proprio raggruppamento di Pro 14 e ha riportato l’Italia nella massima competizione europea per il Rugby. Oggi sono stati effettuati i sorteggi: i Leoni sono capitati nel Gruppo 1 con Leinster, Lione e Northampton Saints. Gironi Champions Cup Rugby 2019-2020 Girone ...