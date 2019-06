ULTIME NOTIZIE Ultim' ora di oggi | alta tensione Usa-Iran | 21 giugno 2019

Calciomercato Inter - ULTIME NOTIZIE : il punto sulle trattative : Calciomercato Inter, ultime notizie: il punto sulle trattative I tifosi dell’Inter sembrano ben sperare per la prossima stagione. Gli abbonamenti sono schizzati in poco tempo e la cifra raggiunta è vicina ai 35mila. Il brivido per la Champions – conquistata nei minuti finali del campionato contro l’Empoli – e l’arrivo di un allenatore carismatico come Antonio Conte hanno caricato tutto l’ambiente. ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 21-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno che volta pagina nella vita del c.s.m. sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al plenum straordinario da lui presieduto evidenziando la sua grande preoccupazione per l’inchiesta di Perugia che ha svelato un quadro concertante fine accettabile prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio per ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 21-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Stiamo uscendo dalla crisi economica la situazione sta peggiorando ha detto il segretario della CGIL Maurizio Landini spiegando che negli ultimi 10 anni si è perso il 30 35% la capacità produttiva Non si può raccontare un mondo che non c’è Ha detto il governo non sta giocando bene aggiunto rispondendo a una domanda sui tavoli di crisi industriale aperti al mese ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 21-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli nel periodo compreso tra il primo gennaio 2018 al 31 maggio 2019 la Guardia di Finanza ha scoperto 13285 evasori totali usati completamente sconosciuti al fisco che non hanno mai pagato €1 di tasse che hanno evaso complessivamente 3,4 miliardi di IVA un numero leggermente superiore a quello dello stesso periodo ...

Scuola - assegnazioni provvisorie ULTIME NOTIZIE : ecco la nota Miur e da quando fare domanda : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emettere la nota ministeriale riguardante la presentazione delle domande per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie valide per l’anno scolastico 2019/2020. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ecco da quando fare domanda Le domande potranno essere presentate dal personale docente dal prossimo 9 luglio: ci sarà tempo sino al 20 luglio e andrà presentata online ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 21-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli Al termine della prima giornata del Consiglio Europeo restano le divergenze tra Italia e la Commissione Europea sulle Stime sui conti pubblici a trattativa del premier Giuseppe Conte che nel corso della giornata avuto diversi colloqui informali con i leader dell’Unione Europea resta in salita la tarda sera ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 21-06-2019 ore 10 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio il presidente americano Donald Trump avrebbe dato l’ordine di eseguire un attacco contro l’iran dopo l’abbattimento di un drone subito dopo però ci avrebbe ripensato lo avrebbe annullato e quanto scrive New York Times che Cita come fonte alcuni ufficiali militari intanto gli Stati Uniti hanno vietato alle compagnie ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 21-06-2019 ore 08 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegue oggi Bruxelles Consiglio Europeo col €2 sui conti pubblici dell’Italia Conte afferma che sono migliori del previsto e contesta le Stime della commissione europea Ma la trattativa per evitare una procedura di infrazione appare in salita La situazione è difficile mettere il premier l’Italia rischia Intanto una doppia recessione secondo ...

Pensioni ULTIME NOTIZIE : Riforma Fornero e Quota 100 “senza ascoltare” : Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero e Quota 100 “senza ascoltare” Sul fronte Pensioni ultime notizie continuano a riportare i commenti su Quota 100, misura considerata imperfetta e attuata senza ascoltare i pareri di sindacati e commissioni, ovvero le opinioni di chi ogni giorno ha rapporti con la vita lavorativa e i suoi problemi. È questo il commento dell’esponente di Forza Italia, Renata Polverini, ospite a L’aria che tira ...

Scuola - precariato docenti ULTIME NOTIZIE : Bussetti annuncia 100mila assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...

Calciomercato news 21 giugno - trattative/ Milan - Inter - Juventus - Roma ULTIME notizie : Calciomercato news 21 giugno, le trattative e le ultime notizie su Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconeri pronti a dire addio a Mandzukic