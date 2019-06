Tumori | terapia metronomica | con la chemio a basse dosi controllo della malattia nell’88%

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Bassa tossicità, buona risposta immunitaria e pochi effetti collaterali. Queste le caratteristiche che fanno la larga diffusionenel nostro Paese (+29.8% dal 2011 al 2016) e nel mondo. Si tratta di un approccio che prevede piccole somministrazioni orali di farmaco, giornaliere o frazionate insettimanali, senza intervalli. I farmaci attaccano le cellule tumorali, bloccando l’angiogenesi (il meccanismo di formazione di nuovi vasi sanguigni, responsabile di crescita tumorale e metastasi), ma preservando l’equilibrio del micro-ambiente e potenziando il sistema immunitario del paziente. L’efficacia è dimostrata in alcune forme di tumore al seno, del polmone, linfomi, neoplasie pediatriche e in molti casi diin stadio avanzato. “I risultati migliori si osservano nella prima linea di trattamento anche dopoormonale, nelle pazienti con tumore ...

TgrRaiPuglia : Ciascun tumore è diverso. Va studiato per giungere a una terapia personalizzata, spiega l'ematologo Francesco Alban… - _IamEponine : RT @dottoremaevero: Si può essere vegani per tanti motivi, ma non se si è in cerca di una terapia. Alcuni studi hanno indagato la relazione… - gsava3 : RT @dottoremaevero: Si può essere vegani per tanti motivi, ma non se si è in cerca di una terapia. Alcuni studi hanno indagato la relazione… -