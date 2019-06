ilfogliettone

(Di venerdì 21 giugno 2019) "La "" di undeve essere un fattore unificante" e "poiche' ildeve essere un momento di unita' e uno spazio in cui tutti e tutte con le proprie differenze possano riconoscersi, abbiamo preso la decisione in accordo con Caterinadi fare un passo indietro": cosi' gli organizzatori del Milanohanno annunciato su Facebook che non sara' piu' Caterinala. In molti sui social hanno ricordato le sue "battutacce da caserma" e hanno contestato la scelta di un personaggio "che non c'entra nulla con la comunita' gay".Da qui la scelta di fare "un passo indietro", "ringraziando Caterinaper la disponibilita' e la sensibilita' dimostrate in questa circostanza". "Rimaniamo convinti - hanno detto gli organizzatori - che sia importante coinvolgere personalita' del mondo dello spettacolo sul palco delper consentire alle ...

ilfogliettone : Troppe polemiche su Gay Pride, Balivo non sarà madrina della manifestazione - - BlitzQuotidiano : Caterina Balivo non sarà la madrina del Gay Pride: “Troppe polemiche” -