Trento | tunisino ferisce connazionale ed attacca carabinieri | fermato

(Di venerdì 21 giugno 2019) Federico Garau Brandendo un coccio di bottiglia, il nordafricano si è rivoltato contro i militari intervenuti per sedare la rissa di cui si era reso protagonista. Immobilizzato non senza qualche difficoltà, il soggetto è finito dietro le sbarre: stamani il processo Momenti di tensione giovedì sera a, dove è andata in scena l'ennesima rissa fra cittadini stranieri, conclusa poi con l'aggressione ai danni dei rappresentati delle forze dell'ordine intervenuti sul posto per riportare la calma. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato in piazza Dante, una zona in pieno centro cittadino. A scontarsi due extracomunitari tunisini, che si sono affrontati con una violenza tale da allarmare i residenti, i quali si sono immediatamente rivolti alle autorità locali. Sul posto idel nucleo radiomobile della compagnia di. All'arrivo ...

