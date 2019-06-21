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Traffico Roma del 21-06-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 21-06-2019 ore 19 | 00 NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 21-06-2019 ore 19:00 (Di venerdì 21 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ: A Roma NORD SONO TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA DA VIGNA CLARA SINO AL GRA, LA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E LA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ A CAUSA DI LAVORI IN CORSO, MA ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO, A PARTIRE DA VILLA SPADA PER IL Traffico INTENSO. TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DALLA FARNESINA A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, MENTRE, VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA CORSO FRANCIA A VIA DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DALLA VIA NOMENTANA FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24. Traffico POI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ...
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