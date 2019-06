Traffico Roma del 21-06-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 21-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD TRAFFICATA VIA FLAMINIA FRA VIA DI GROTTAROSSA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE, PER LAVORI, SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, SI RALLENTA FRA ...

Migranti - Usa declassano l’Italia : “Meno arresti e indagini - Roma fa poco contro Traffico di esseri umani” : “Il governo italiano non soddisfa appieno gli standard minimi nella lotta all’eliminazione della tratta degli esseri umani“, per questo “è stata declassata al livello 2”. Nel documento intitolato “Trafficking in Persons Report – June 2019“, il lungo rapporto presentato dal segretario di Stato Mike Pompeo, il Dipartimento di Stato americano ha declassato l’Italia nella lotta contro lo ...