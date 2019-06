Traffico Roma del 21-06-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 21-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA TIBURTINA CODE TRA IL RACCORDO E PONTE MAMMOLO. DISAGI VERSO LA STAZIONE TIBURTINA Traffico INTENSO E CODE IN VIA DELLO SCALO SAN LORENZO VERSO PORTA MAGGIORE IN ENTRATA A Roma I MAGGIORI DISAGI SULLA VIA FLAMINIA E SULLA PONTINA SUL RACCORDO ANULARE ZONA NORD CODE NEL TRATTO SALARIA-FLAMINIA ...

Traffico Roma del 21-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA TIBURTINA CODE TRA IL RACCORDO E PONTE MAMMOLO. DISAGI VERSO LA STAZIONE TIBURTINA Traffico INTENSO E CODE IN VIA DELLO SCALO SAN LORENZO VERSO PORTA MAGGIORE IN ENTRATA A Roma I MAGGIORI DISAGI SULLA VIA FLAMINIA E SULLA PONTINA SUL RACCORDO ANULARE ZONA NORD CODE NEL TRATTO SALARIA-FLAMINIA ...

Traffico Roma del 21-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE ZONA NORD INCIDENTE E CODE NEL TRATTO SALARIA-FLAMINIA DIREZIONE CASSIA; A SEGUIRE PER Traffico CODE TRA LA CASSIA E LA VIA TRIONFALE. MENTRE NELLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ABBIAMO RALLENTAMENTI NEL TRATTO NOMENTANA-A24 SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI VERSO LO STADIO TRA ...

Traffico Roma del 21-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 07:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE PER L’INTENSO Traffico ...

Migranti - Usa declassano l’Italia : “Meno arresti e indagini - Roma fa poco contro Traffico di esseri umani” : “Il governo italiano non soddisfa appieno gli standard minimi nella lotta all’eliminazione della tratta degli esseri umani“, per questo “è stata declassata al livello 2”. Nel documento intitolato “Trafficking in Persons Report – June 2019“, il lungo rapporto presentato dal segretario di Stato Mike Pompeo, il Dipartimento di Stato americano ha declassato l’Italia nella lotta contro lo ...

Traffico Roma del 20-06-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 19.50 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DOPO UN INCIDENTE TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO E PROSEGUENDO ALTRE FILE TRA TRA BUFALOTTA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA C.COLOMBO E LA RomaNINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA ...

Traffico Roma del 20-06-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 19.20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIVERSI SONO GLI INCIDENTI SEGNALATI AL MOMENTO DALLA POLIZIA LOCALE, CHE CAUSANO DISAGI AL Traffico SU LUNGOTEVERE VITTORIO GASSMAN ALTEZZA ROTATORIA VIA PACINOTTI, PIAZZA COLEMAN, IN VIA CONCA D’ORO ALTEZZA VIA VAL DI SANGRO E SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA FICULNEA NELLE DUE DIREZIONI, ...

Traffico Roma del 20-06-2019 ore 19 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:50 MR Traffico GIÀ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI,, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO. IN ESTERNA, SI RALLENTA PER INCIDENTE, TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, CODE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. E SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, CODE LUNGO LA VIA CASSIA BIS, TRA VIA DI BACCANELLO E CASAL DE CEVERI. SU ...

Traffico Roma del 20-06-2019 ore 18 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 8:50 MR Traffico GIÀ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI,, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO. IN ESTERNA, SI RALLENTA PER INCIDENTE, TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, CODE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. E SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, CODE LUNGO LA VIA CASSIA BIS, TRA VIA DI BACCANELLO E CASAL DE CEVERI. SU ...

Traffico Roma del 20-06-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 17.50 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO E PROSEGUENDO Traffico ALTRE FILE TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA C.COLOMBO E LA RomaNINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER ...

Traffico Roma del 20-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 17.20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA C.COLOMBO E LA RomaNINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL ...

Traffico Roma del 20-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 16.50 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA C.COLOMBO E LA RomaNINA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL ...

Traffico Roma del 20-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 15.20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA, ALTRE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico TRA LA C.COLOMBO E LA RomaNINA E SULLA COMPLANARE TRA BUFALOTTA E LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, IN QUEST’ULTIMO CASO SI TRATTA DI LAVORI. SU VIA ...

Traffico Roma del 20-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 ORE 15.20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA, ALTRE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico TRA LA C.COLOMBO E LA RomaNINA E SULLA COMPLANARE TRA BUFALOTTA E LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, IN QUEST’ULTIMO CASO SI TRATTA DI LAVORI. SU VIA ...