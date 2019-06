Tra le foreste vergini si può ancora ascoltare il sussurro del mondo

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Eleonora Barbieri L'autore premio Pulitzer parla del suo romanzo ispirato alle piante (anche nella struttura) Se fosse un albero, Richard Powers sarebbe forse una betulla, lungo lungo e magro com'è, con la chioma a caschetto che ricorda però un acero, e il sorriso aperto e socievole, benché, in realtà, viva praticamente in isolamento sulle Great Smoky Mountain degli Appalachi del Sud, al confine fra Tennessee e North Carolina. Qui, in un paesino di 440 abitanti («437 votano Trump, tre sono i messicani che gestiscono il ristorante»), Powers ha preso casa, circondato dagli ultimi scampoli della foresta vergine americana, e ci vive «da solo». Questo è successo in corso d'opera, mentre già stava scrivendo, da un paio d'anni, The Overstory, il romanzo (tradotto in italiano con il titolo Ildelda La nave di Teseo, pagg. 658, euro 22) che gli è valso il Premio ...

