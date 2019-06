Torino, orrore in casa: pensionato muore e nessuno se ne accorge, i cani affamati lo sbranano (Di venerdì 21 giugno 2019) Il dramma scoperto a Val di Chy in località Alice Superiore. L'uomo viveva da solo con undici cani e altri animali che dopo la sua morte sono rimasti senza cibo. Quando i carabinieri sono giunto sul posto a seguito di un segnalazione hanno trovato il cadavere devastato e sfigurato da morsi degli animali. (Di venerdì 21 giugno 2019) Il dramma scoperto a Val di Chy in località Alice Superiore. L'uomo viveva da solo con undicie altri animali che dopo la sua morte sono rimasti senza cibo. Quando i carabinieri sono giunto sul posto a seguito di un segnalazione hanno trovato il cadavere devastato e sfigurato da morsi degli animali.

Una terribile storia di soluzione e abbandono quella che arriva da Val di Chy, piccolo comune sparso della città metropolitana di Torino. Un anziano pensionato è stato trovato senza vita all'intero della sua abitazione dove era morto diversi giorni prima senza che nessuno se ne accorgesse. A rendere la vicenda ancora più tragica la devastazione del cadavere compiuta dai suoi cani, affamati dopo giorni senza cibo a seguito della morte del padrone. La macabra scoperta è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno in località Alice Superiore dove viveva la vittima, l'80enne Leonello Tasso. A dare finalmente l'allarme son stati alcuni amici della vittima che non lo vedevano da giorni e no riuscivano a contattarlo in alcun modo visto che a casa sua non rispondeva. In molti infatti avevano notato che da giorni non effettuava la sua solita uscita per andare al bar del paese.