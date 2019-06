E' stato divorato dai suoi cani! 80enne trovato morto in casa (Di venerdì 21 giugno 2019) L'uomo, affetto da cardiopatia, viveva da anni da solo nella sua casa nella Val di Chy. Con lui 11 cani che, probabilmente spinti dalla fame, hanno fatto scempio del suo corpo senza vitaUn'orribile storia di solitudine e degrado arriva dal comune di Alice Superiore (Torino), dove un anziano è stato ritrovato senza vita all'interno della propria abitazione, col corpo in parte divorato dai propri cani.Una scena a dir poco macabra quella che si è presentata dinanzi agli occhi dei carabinieri della stazione di Vico Canavese, intervenuti nel pomeriggio di mercoledì in seguito alla segnalazione di alcuni vicini di casa del pensionato, preoccupati dopo non averlo visto per giorni.



Leonello Tasso, un 80enne ex impiegato della Olivetti, viveva da parecchio tempo da solo, con l'unica compagnia dei suoi 11 cani ed alcuni bovini. Era affetto da una forma di cardiopatia, forse la causa del suo improvviso decesso (che si ipotizza essere avvenuto la scorsa domenica). Tutto, comunque, è ancora da chiarire.



Da alcuni giorni Leonello non si presentava più nel bar dove era solito recarsi, così alcuni suoi conoscenti si sono decisi a dare l'allarme. I carabinieri hanno trovato il suo corpo sul pavimento, dilaniato dai morsi di quelle bestiole che erano divenute la sua unica compagnia. La casa era in disordine e mostrava evidenti segni di incuria. Oltre ai rifiuti, anche parecchi escrementi di animali ed alcuni topi.

Il cadavere, esaminato sul posto dal medico legale, è stato quindi trasportato all'obitorio di Strambino, dove sarà probabilmente sottoposto ad esame autoptico. Per quanto riguarda i cani, fra i quali si trovano anche alcuni cuccioli, al momento le autorità locali hanno deciso di affidarli ad un canile di Caluso (Torino).



Per ora l'ipotesi più accreditata è che l'80enne sia deceduto in seguito ad un malore, e che gli animali abbiano agito spinti dalla fame, dal momento che non erano stati nutriti per giorni. Le indagini, in ogni caso, sono ancora in corso.