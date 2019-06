Terremoto in Francia | magnitudo 5 2 Tanta paura ma nessun danno | solo crepe

Terremoto IN FRANCIA - M 5.2 NELLA LOIRA/ "Evento sismico poco frequente" : TERREMOTO in FRANCIA di magnitudo 5.2 nei paesi della LOIRA. L'esperto afferma: "Un evento sismico poco frequente ma non eccezionale"

Allarme in Francia - la stagione estiva inizia con Terremoto : “Un fenomeno che avviene ogni 4 o 5 anni” : Una scossa di terremoto magnitudo 5.2 ha colpito l’ovest della Francia. Non sono stati rilevati gravi danni ma il sisma, con epicentro nel dipartimento della Maine e Loira, è stato avvertito dalla Bretagna all’Aquitania. L’evento tellurico, registrato alle 08:50, è stato localizzato a 29 chilometri a nord di Bressuire (Deux-Sevres). Il sisma ha messo in Allarme la popolazione da Bordeaux fino a Rennes, passando da Tours. Nessun ...

Terremoto in Francia - forte (e insolita) scossa nel giorno del solstizio : case danneggiate : Terremoto, una forte scossa è stata registrata in Francia nel giorno del solstizio d'estate. Il sisma, di magnitudo 5.2, con epicentro nel dipartimento Maine-et-Loire nel nord-ovest della...

Intensa scossa di Terremoto in Francia : paura nei Paesi della Loira : Una scossa tellurica piuttosto Intensa si è verificata nella mattinata di oggi, alle ore 8.50, in Francia, nell'area centro-occidentale del Paese. Secondo il centro sismico euro-mediterraneo, la...

Forte Terremoto in Francia nel giorno del Solstizio d’Estate - crolli nei Paesi della Loira : panico da Nantes a Tours - epicentro ad Angers : Una Forte scossa di terremoto ha colpito alle 08:50 di stamattina la Francia occidentale, nella Regione dei Paesi della Loira, nel giorno del Solstizio d’Estate. La scossa, di magnitudo 4.9 a 24.4km di profondità, si è verificata con epicentro tra Cholet, Saumur, Thouars, Bressuire e Les Herbiers, appena a sud di Angers. Segnalati crolli e danni. panico da Nantes a Tours: la scossa è stata avvertita da centinaia di migliaia di ...