Tenta di rapire un bambino di cinque anni | arrestato pedofilo indiano

Tenta di rapire un bimbo dall'auto : arrestato un indiano : Giorgia Baroncini Un 34enne senza fissa dimora ha cercato di portare via il bambino approfittando del finestrino abbassato. L'uomo è stato bloccato dal padre del piccolo Aveva appena sistemato il figlio di 5 anni in macchina quando un indiano si è avvicinato alla vettura e ha cercato di rapire il piccolo. È successo a Casamassima, in provincia di Bari. Il bimbo era seduto dal lato del passeggero con il finestrino abbassato. Così un ...

Roma - Tenta di rapire una bambina di nove anni : arrestato 43enne. La scena ripresa dalle telecamere : Ha tentato di rapire una bambina di 9 anni che era in bici in compagnia della nonna ad Albano Laziale, vicino Roma. La polizia ha eseguito un’ordinanza del gip di Velletri, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo di 43enne di Albano. La vicenda è avvenuta l’1 giugno nei giardini di via Risorgimento. L’uomo, dopo aver importunato un gruppo di ragazze, aveva concentrato la sua attenzione su una bambina che ...

