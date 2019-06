Tennis | WTA Birmingham 2019 | semifinali Goerges-Martic e Strycova-Barty

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Si sono disputate oggi le partite dei quarti di finale del torneo WTA Premier sull’erba inglese di. Nel derby ceco Barboraha battuto con un facile 6-2 6-4 in un’ora e 14 minuti la connazionale Kristyna Pliskova, vincitrice negli ottavi al tie-break del terzo set contro la gemella Karolina, ora in semifinale affronterà Ashleigh, che se dovesse vincere il torneo diventerebbe la nuova numero 1 del mondo, oggi l’australiana ha sconfitto per 6-3 6-4 in un’ora e 27 minuti la statunitense Venus Williams, che quattro giorni fa ha compiuto 39 anni. Facile anche la vittoria per 6-3 6-2 in un’ora e 15 minuti della tedesca ex top 10 Juliacontro la kazaka Yulia Putintseva, giustiziera negli ottavi dell’attuale numero 1 del mondo, la giapponese Naomi Osaka. La partita più combattuta della giornata è stata quella tra la croata Petrae la lettone Jelena ...

