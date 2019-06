Tennis | John McEnroe | “Federer | Nadal e Djokovic rischiano di seppellire un’altra

Tennis - John McEnroe : “I record di Roger Federer sono più impressionanti di quelli di Rafa Nadal” : Il 39esimo capitolo della saga tra Roger Federer e Rafael Nadal, che ieri ha vinto in tre set la semifinale del Roland Garros 2019 sullo svizzero, è stata anche l’occasione per un mito del Tennis come John McEnroe per analizzare i due fuoriclasse, il loro rapporto di forza ed i loro incredibili record. Come sempre il 60enne ex Tennista nato a Wiesbaden in Germania, ma newyorkese da sempre, non ha usato mezze misure per compiere le sue ...

Tennis - Roland Garros 2019 : le teste di serie. Assenti soltanto Kevin Anderson e John Isner tra gli uomini : I ranking mondiali di Tennis rilasciati questa mattina hanno determinato anche le teste di serie dei tabelloni di singolare maschile e femminile del Roland Garros: tra gli uomini si registrano due defezioni, ranghi completi tra le donne. Non saranno a Parigi il sudafricano Kevin Anderson, per un infortunio al gomito destro, e lo statunitense John Isner, per un problema al piede sinistro. Tre le teste di serie italiane: il numero 9 sarà Fabio ...

John McEnroe e il rapporto fra cinema e Tennis : incontro con Julien Faraut : ... è il francese Julien Faraut , un ricercatore che all'INSEP, l'istituto nazionale dello sport francese, si occupa proprio dell'archivio in 16mm legato allo sport. Un documentarista, quindi, che si ...

John McEnroe – L’impero della perfezione - un gioco di specchi tra Tennis e cinema : Grazie alla distribuzione di Wanted cinema, dal 6 maggio esce nei cinema John McEnroe – L’impero della perfezione di Jean Faraut, un documentario che ha ben poco del biopic tradizionale. Cosa giustissima, dato che McEnroe di tradizionale ha ben poco. Il più grande esperto di tennis italiano, Gianni Clerici, una volta ha detto che i suoi colpi riproducono “le astratte geometrie della pittura di Mondrian”. E in un libro che aiuta molto a ...

John McEnroe – L’impero della perfezione - Tennis e cinema non si sono mai parlati così bene : John McEnroe non è stato il tennista perfetto. Allo stesso modo non ha rappresentato la perfezione dell’atleta e del professionista e, fermo restando che l’uomo sia ontologicamente imperfetto, in alcun modo il noto campione ha costituito un’eclatante eccezione. Dunque perché il titolo John McEnroe – L’impero della perfezione? La risposta è di una semplicità disarmante e risponde alla parola “verità”: McEnroe non ha mai mentito, nel bene e nel ...

Tennis – John Isner di nuovo papà! È un maschietto : la scoperta grazie a un servizio di colore azzurro [VIDEO] : John Isner diventerà papà per la seconda volta: il Tennista americano ha scoperto l’arrivo di un maschietto con un particolare espediente Tennistico Dopo la nascista di Hunter Grace avvenuta ad agosto 2018, John Isner diventerà papà per la seconda volta nelle prossime settimane. Questa volta, il gigante americano aspetta un maschietto dalla moglie Madison McKinley. Isner lo ha scoperto in maniera davvero particolare: il Tennista ...