Tennis – Infortunio Del Potro | l’argentino fa spaventare i fan | “se quella dell’altro

(Di venerdì 21 giugno 2019) Delallarma i fan dopo l’al ginocchio di pochi giorni fa nel torno del Queen’s Bruttoper Juan del: ilta argentino sta facendo i conti con una terribile frattura della rotula del ginocchio destro, procuratasi durante il torneo del Queen’s. Delha annunciato oggi che domani si sottoporrà ad un intervento chirurgico e ha fatto allarmare tutti i suoi fan sul suo ritorno in campo. “L’altro giorno ho giocato la mia ultima partita dio no, non lo so oggi. Ho chiesto ai medici l’opzione migliore, pensando alla mia salute e alle mie ginocchia, non al, e hanno detto che un’operazione era la scelta giusta. Ora succederà, spero di poter tornare e avere di nuovo un ginocchio operativo“, ha affermato il vincitore degli US Open in un video su Instagram.L'articolo– ...

