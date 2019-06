Tennis | ATP 500 Halle 2019 | Matteo Berrettini è la bestia nera di Khachanov | il romano va

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019)non si ferma più e vola in semifinale all’ATP 500 di. Il, con un match di grande personalità, batte per la seconda settimana consecutiva, e per la terza volta in carriera, il russo Karen, attuale numero 9 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6(4). Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva del nostro giocatore, che continua a inseguire i primi venti posti del ranking ATP e affronterà ora uno tra il padrone di casa Alexander Zverev e il tedesco David Goffin.comincia subito bene il match, procurandosi il break di vantaggio a 15 già nel primo gioco. Non pago, ilapprofitta di unancora freddo e gli toglie nuovamente la battuta, questa volta a 30, con un gran lungolinea di rovescio. Il russo rischia di dover ricevere per evitare il 6-0, ma stavolta si aggrappa al servizio e riesce a tenerlo. Quando è ...

