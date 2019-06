Temptation Island | lunedì 24 giugno la prima puntata Maria De Filippi | “Sono sei coppie

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Debutterà24la nuova edizione di, il reality prodotto daDesarà condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Il meccanismo è ormai noto: seivivranno per tre settimane in due villaggi diversi con tredici tentatori e tentatrici. Laregalerà non poche sorprese, i problemi per una coppia sono arrivati dopo appena quattro ore dall’inizio delle registrazioni: “Sono sei, laè già scoppiata. Nessuno di noi se lì aspettava, visto che è avvenuto dopo poche ore dall’ingresso nei villaggi. La fidanzata di uno ha preso una specie di cotta per un single. Quattro ore dopo l’inizio delle registrazioni, il fidanzato è stato convocato nel pinnettu perché vedesse cosa stava facendo la fidanzata”, ha spiegatoDenei giorni scorsi a Radio Deejay. “Lo abbiamo convocato per ben due ...

