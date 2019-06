Taylor Mega lancia una frecciatina velenosa a Gennaro Lillio

lanostratv

(Di venerdì 21 giugno 2019)stuzzicato da: il post che fa discutere Alcune ore fa Gianmarco Onestini ha pubblicato su instagram un suo selfie da uno yacht in cui ha mostrato alle sue numerosissime fan il suo fisico scolpito. E tra le tante estimatrici che hanno commentato questa immagine ce ne è stata una in particolare. Chi?, la quale ha voluto far sapere al fratello di Luca: “Dovevano farla fare a te la pubblicità di D&G…” Un post che è stato interpretato come una vera e propria frecciata nei confronti di, il quale è stato scelto come testimonial ufficiale per i prodotti di D&G. E ovviamente il commento diha già creato furiose polemiche sui social, e non solo. Difatti molti fan disi sono scagliati contro la popolare influencer, chiedendole la cortesia di smetterla dire frecciatine inutili....

