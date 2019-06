Superbike – Caduta Van der Mark | l’olandese ricoverato in ospedale a Rimini | salterà il

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Michael Van derindopo la spaventosadi oggi nelle seconde prove libere del Gp di Misano Giornata di prove libere oggi sul circuito di Misano Adriatico per il nuovo weekend di gara di. A lasciare a bocca aperta oggi è stata la terribiledi Michael Van der: uno spaventoso highside durante le seconde prove libere, che ha scaraventato il pilota Yamaha via dalla sua moto. Il pilota olandese è stato trasportato in un primo momento al centro medico del circuito, dove è stato sottoposto a Tac, ma successivamente è stato trasferito all’“Infermi” didove rimarrà sotto osservazione per tutta la notte. Una frattura al polso, che dovrà essere operata, e di due costole rotte, oltre ad una lieve commozione cerebrale costringono il pilota a dover rinunciare al Gp di Misano. Anche il team ha confermato che ...

