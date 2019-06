Superbike – Caduta tremenda per Van der Mark a Misano | highside e impatto violentissimo

Superbike - GP Spagna 2019 : Alvaro Bautista torna a dominare ma tiene in vita il Mondiale con la caduta di gara-2 - molto bene Melandri : La sesta tappa del Mondiale Superbike 2019 si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto nella lotta per il titolo tra Alvaro Bautista e Jonathan Rea, con lo spagnolo della Ducati che ha perso complessivamente due punti nell’arco del fine settimana rispetto al britannico a causa del primo passo falso stagionale commesso in gara-2. Il 34enne iberico ha dominato dal punto di vista prestazionale il weekend del Gran Premio di Spagna, ...