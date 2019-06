Summertime | le prime immagini ed il cast di Tre metri sopra il cielo targato Netflix

blogo

(Di venerdì 21 giugno 2019) Si chiamerà, e sarà la prossima sfida dial pubblico adolescenziale che ha già cercato di accaparrarsi con alcune sue serie originali. Questa volta, però, la sfida sarà doppia, dal momento che questa nuova produzione -le cui riprese sono iniziate in questi giorni a Ravenna- sarà la trasposizione televisiva di "Treil", il best seller di Federico Moccia già diventato film nel 2004.Il pubblico, evidentemente, sarà differente, così come la storia raccontata subirà delle modifiche. Al centro, però, resta la storia d'amore dei due protagonisti, che insi chiameranno Ale (Ludovico Tersigni, Tutto può succedere e Skam Italia) e Summer (Coco Rebecca Edogamhe, al debutto). Le nuove produzioni italiane di, leed ildi Treil ...

