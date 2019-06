Summertime | le prime foto della serie tv tratta da Tre metri sopra il cielo di Moccia

wired

(Di venerdì 21 giugno 2019) (: Stefania Rosini/Netflix) Era solo lo scorso marzo quando Netflix annunciava le sue nuove produzioni originali italiane. E fra queste uno dei progetti che aveva suscitato più interesse (o forse scalpore) era l’idea di tratte una nuovatelevisiva ispirata a Treil, il bestseller di Federicoche ha definito nel bene o nel male una generazione di lettori ma anche di spettatori, dati gli adattamenti cinematografici. In queste ore sono state diffuse leimmagini di, questo il titolomoderna love story che prende appunto ispirazione dall’opera letteraria. In questi giorni infatti sono partite a Ravenna le riprese. Come suggerisce il titolo, si tratterà di una storia d’amore ambientata durante l’estate sulla costa adriatica: Ale (Ludovico Tersigni, già noto per Skam Italia) e Summer ...

