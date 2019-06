Summertime | al via le riprese della serie Netflix ispirata a Tre metri sopra il cielo

tvzap.kataweb

(Di venerdì 21 giugno 2019) Se nel 2004 le vicende di Babi e Step vi hanno fatto palpitare il cuore, preparatevi a farvi coinvolgere dalla love story tra Ale su Summer, protagonisti di, la nuovaoriginale, prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – tratta dall’opera letteraria Treildi Federico Moccia le cuisono partite a Ravenna. Lasarà disponibile, nei 190 paesi in cui il servizio è attivo, nel 2020., la tramaè una moderna storia d’amore, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. Un’attrazione innegabile unisce Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redinisua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante...

