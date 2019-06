(Di venerdì 21 giugno 2019) Pergli appassionatitv "" che attendono con ansia l'uscitauna buona notizia: potranno ripercorrere i momenti salientistoria del "sottosopra" leggendo i variche prendono spunto dallaNetflix. Il 20 giugno è uscita in Italia anche la prima graphic novel ufficiale, che racconta la scomparsa di Will Byers attraverso i disegni inediti di Stefano Martino.Continua a