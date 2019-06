Strage di Viareggio | 7 anni a Moretti

Strage Viareggio - Ferrara (M5s) : “Moretti nominato cavaliere da Napolitano - partiti votino mozione per togliere il titolo” : Dopo la sentenza d’appello che ha confermato i sette anni di reclusione per l’ex ad di Fs e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, per la Strage di Viareggio, il senatore del M5s, Gianluca Ferrara, ha chiesto a tutti i partiti di votare a favore della mozione che impegna il governo a togliere il titolo di cavaliere a Moretti. “Se è un uomo, rinunci lui al cavalierato e chieda scusa”. L'articolo Strage Viareggio, ...

Strage di Viareggio - confermati in appello i 7 anni a Moretti : ...

La sentenza sulla Strage di Viareggio non fa giustizia : I dirigenti della rete ferroviaria, a cominciare dall’ex amministratore delegato delle Ferrovie dello stato, Mauro Moretti, sono stati condannati a pesanti pene detentive dalla Corte d’appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado a sette anni di carcere. L’emozione suscitata dal g

Strage di Viareggio - confermati in appello i 7 anni a Mauro Moretti : ...

Strage di Viareggio - i familiari delle vittime davanti al tribunale per la sentenza. FOTO : Strage di Viareggio, i familiari delle vittime davanti al tribunale per la sentenza. FOTO "Niente sarà più come prima", è lo slogan su diversi striscioni piazzati all'esterno del palazzo di giustizia di Firenze dove è stata confermata in appello la condanna a 7 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro ...

Strage di Viareggio - i familiari delle vittime : “Si è chiuso un cerchio. Ora più sicurezza in tutti luoghi di lavoro” : Dieci anni chiedendo giustizia. I familiari delle vittime della Strage di Viareggio erano riuniti a Firenze, per aspettare la sentenza d’appello. Il padre di Emanuela Menichetti mostra la foto della figlia, in ospedale dopo l’esplosione a Viareggio. Claudio Menichetti è uno dei familiari delle 32 vittime. “Quando arrivano queste notizie, non hanno nulla di gratificante, ci danno modo di credere che la giustizia ci sia ancora e ...

Strage di Viareggio - l’ex ad delle Ferrovie Mauro Moretti condannato a 7 anni : La corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti - ex ad di Ferrovie dello Stato (Fs) e di Rete Ferroviaria italiana (Rfi) - che era andato a processo per la Strage di Viareggio, l’incidente ferroviario del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone. Moretti era imputato per disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni col...

Strage di Viareggio : confermate le condanne - 7 anni al ex ad di Fs Moretti : La Corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti ex ad di Fs e di Rfi, imputato al processo per la Strage di Viareggio del 29 giugno 2009, quando il treno merci Trecate-Gricignano costituito da 14 carri cisterna contenenti Gpl deragliò provocando 32 morti. Moretti è stato condannato non solo come ex amministratore deligato di Rfi, ma anche come ex ad di Fs. Condannati a 6 ...

La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna a Mauro Moretti nel processo per la Strage ferroviaria di Viareggio : La corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete ferroviaria Italiana, nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono

Strage di Viareggio - l'ex ad di Fs Mauro Moretti condannato a 7 anni in appello : Confermata la sentenza di primo grado: la procura generale aveva chiesto 15 anni. Condannati anche gli ex vertici di Rfi Michele Mario Elia e Vincenzo Soprano. Assolto Giulio Margarita

Strage di Viareggio - confermati 7 anni all'ex ad di Fs Moretti : La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna a 7 anni Mauro Moretti ex ad di Fs e di Rfi, imputato al processo per la Strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009, quando il treno merci Trecate-Gricignano che era composto da 14 carri cisterna contenenti Gpl deragliò alla stazione della

Strage Viareggio - l'ex ad di Ferrovie Mauro Moretti condannato a 7 anni di carcere : l'ex ad di Ferrovie dello Stato e di RFI Mauro Moretti è stato condannato a 7 anni di carcere in secondo grado dalla Corte di Appello di Firenze al processo per la Strage di...

Strage Viareggio - Mauro Moretti condannato a 7 anni in appello : L'ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana aveva rinunciato alla prescrizione: "Sono innocente". Oggi la...

Strage di Viareggio - Moretti e altri manager condannati in appello : Raffaello Binelli Strage ferroviaria di Viareggio (29 giugno 2009) I vertici di Trenitalia, Rfi e Ferrovie dello Stato condannati anche in appello per la Strage di Viareggio, che dieci anni fa costò la vita a 32 persone. In aula, a Firenze, i familiari delle vittime La Corte d'appello di Firenze ha condannato Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex ad di Ferrovie dello Stato, a 7 anni di carcere ...