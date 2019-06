Stazione Termini | ladre in azione rubano contante a turista | arrestate

Così i ladri seriali rubavano le valigie alla Stazione Termini. Il video : Sono due algerini i ladri 'seriali' arrestati dagli agenti della Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia ferroviaria per il Lazio in servizio alla stazione Termini. I due, rispettivamente di 42 e 35 anni, si aggiravano all'interno dello scalo ferroviario adocchiando le valigie dei viaggiatori. Da lì a poco sono entrati in azione individuando come possibile vittima un cittadino orientale che, con diversi bagagli al ...

Inaugurata nuova linea bus tra Stazione Termini e Fiera di Roma : Roma – Si inaugura la nuova linea bus di collegamento diretto tra la stazione Termini e Fiera Roma, grazie alla partnership con Sit (Societa’ italiana trasporti) e Carrani Bus. Il servizio di linea – attivato per ora nelle giornate in cui si svolgono in Fiera manifestazioni, eventi e concorsi – collega per la prima volta direttamente il centro della citta’ con Fiera Roma. Un servizio da molte parti auspicato, che ...

Borseggiatori in azione a Stazione Termini : 2 arresti per furto : Roma – Ieri pomeriggio, presso la stazione Termini, a Roma, gli agenti della Polizia di Stato della squadra di Polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio hanno arrestato due cittadini di nazionalita’ algerina per il furto di un bagaglio ai danni di un turista italiano. I due stranieri, di 21 e 28 anni, gia’ conosciuti dagli agenti perche’ dediti a questo tipo di reati, sono stati individuati ...

Roma - donna morta alla Stazione di Lepanto : «Un incidente - ha provato a salvarsi». Metro A - riattivata tratta Termini-Battistini : Una donna di 35 anni è morta incastrata tra i binari e la banchina della stazione Lepanto della Metropolitana linea A di Roma. La procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio colposo....

Inseguimento dopo furto telefonino ad anziano : arrestato a Stazione Termini : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polfer, nel corso di un servizio di pattugliamento dello scalo ferroviario di Roma Termini, hanno bloccato dopo un breve Inseguimento un cittadino straniero che aveva appena rubato un telefono cellulare a un anziano signore. arrestato per furto aggravato, lo straniero e’ stato condannato a 6 mesi di reclusione. La refurtiva e’ stata restituita al ...

Carabinieri a Stazione Termini : 13 denunce e multe per 35 abusivi : Roma – Nelle ultime ore i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno effettuato un controllo straordinario nell’area di piazza dei Cinquecento, via Marsala, via Giolitti e presso la stazione Termini, per contrastare ogni forma di illegalita’ e abusivismo commerciale, nonche’ controllare le persone che vi stazionano. Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno sorpreso 6 persone, tutte straniere, mentre chiedevano ...

Controlli serrati a Stazione Termini : 5 in manette accusati di furto : Roma – E’ sempre alta l’attenzione dei Carabinieri di Roma nel quadrante di citta’ che include la stazione ferroviaria Termini. Nella sola giornata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri Roma Centro, nel corso dei quotidiani Controlli, hanno arrestato 5 persone, tutte con l’accusa di furto aggravato. Le prime a finire nei guai sono state due donne romene di 42 e 47 anni, provenienti rispettivamente dai ...

Finge di allacciarsi le scarpe e deruba una turista - alla Stazione Termini - : Roma, 27 apr., askanews, - E' successo tutto in pochi minuti all'interno dello scalo ferroviario di Roma Termini. Una giovane coppia di turisti americani, mentre consumava un drink all'interno di un ...

Intensa attività di controlli a Stazione Termini : 2 arresti e 9 denunce : Roma – Dal pomeriggio di ieri fino a tarda serata, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno dato il via ad una ennesima raffica di controlli nell’area compresa tra la stazione ferroviaria Termini, piazza dei Cinquecento, piazza della Repubblica, via Giolitti e in tutto il reticolo di strade che le collegano. L’attivita’, a cui hanno preso parte anche i Carabinieri dell’VIII Reggimento Lazio, del Nucleo ...