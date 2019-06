Stagione estiva | il significato astronomico del Solstizio d’Estate | perché è il giorno

Inizia la Stagione estiva : si è conclusa la 2ª primavera più bollente di sempre : Arriva l’estate dopo una primavera che si è classificata come la seconda più calda di sempre sul pianeta a livello climatologico facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,96 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti diffuse in occasione del solstizio d’estate sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre ...

Oggi inizia la Stagione estiva e il massacro di Yulin : oltre 10mila cani trucidati nelle maniere più crudeli e nell’indifferenza : “Oggi, 21 giugno è una giornata di lutto non soltanto per tutti gli animalisti del mondo ma per chiunque sia una persona civile e dotata di un briciolo di sensibilità“: lo si legge in una nota di Piera Rosati, Presidente Nazionale LNDC Animal Protection. “A Yulin, città-prefettura della regione autonoma di Guangxi, nella Repubblica popolare cinese, si compie, ormai da 10 anni, un massacro di proporzioni gigantesche che gli ...

SOLSTIZIO D'ESTATE 2019 - Stagione ESTIVA/ 21 giugno - dal latino sole e sistere : SOLSTIZIO D'ESTATE 2019, STAGIONE ESTIVA. Oggi, 21 giugno, inizia la STAGIONE calda, ed è anche il giorno con più ore di luce dell'anno

La Stagione estiva inizia oggi : Tecnicamente alle 17.54: è il solstizio d’estate, il giorno con più ore di luce dell'anno nell'emisfero boreale

Oggi inizia la Stagione estiva : Oggi ci sarà il solstizio d’estate, ed nell'emisfero boreale è il giorno con più ore di luce dell'anno

Stagione estiva 2019 : IMMAGINI - VIDEO - FRASI - CITAZIONI e PROVERBI per celebrare il Solstizio : Inizia oggi alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC) la Stagione estiva, con il Solstizio d’Estate 2019: è uno degli eventi astronomici più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. Per l’occasione, in alto, nella gallery, proponiamo una selezione IMMAGINI da condividere in questo giorno speciale, mentre di seguito i link per VIDEO, FRASI, CITAZIONI e PROVERBI: Oggi è il Solstizio d’Estate 2019: i VIDEO da ...

Buongiorno e Buon Primo Giorno d’Estate : le IMMAGINI e le GIF più belle per la celebrare la Stagione estiva : Oggi, 21 giugno 2019, inizia ufficialmente la Stagione estiva, astronomicamente parlando: è il solstizio d’estate, una data molto attesa, simbolo dell’inizio di una Stagione di sole, caldo e di vacanze. E’ un’ottima occasione per fare gli auguri di Buon Primo Giorno d’estate, augurare il BuonGiorno alle persone care: proponiamo in alto nella gallery una selezione di IMMAGINI e GIF da inviare oggi, nel principio ...

Solstizio d'Estate 2019 - Stagione estiva/ Oggi - 21 giugno è il giorno più lungo : Solstizio d'Estate 2019 stagione estiva, si celebra Oggi 21 giugno il giorno più lungo dell'anno: il suo significato astronomico, le tradizioni ed i riti.

Solstizio d’estate - perché oggi inizia la Stagione estiva : (foto: Getty Images) Pronti a godervi la giornata più lunga dell’anno? Il 21 giugno è il Solstizio d’estate, il giorno in cui il Sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nei nostri cieli, regalandoci il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata. La data di oggi inoltre segna anche un altro appuntamento: l’inizio ufficiale ...

Al via la Stagione estiva del Teatro Massimo : La stagione estiva del Teatro Massimo si apre sabato 29 giugno alle ore 20.30 con la Petite Messe solennelle di Gioachino Rossini nel Chiostro della Galleria d’Arte Moderna, i solisti saranno il soprano Shelley Jackson, il mezzosoprano palermitano Chiara Amarù, il tenore Francisco Brito e il basso Emanuele Cordaro. Sabato 6 luglio alle ore 21.00 Orchestra e Coro del Teatro Massimo saranno al Teatro antico di Segesta per un Verdi Gala. Sotto ...

Stagione estiva a Scoglitti : in corso interventi di manutenzione : Stagione estiva, in corso interventi di pulizia e di manutenzione a Scoglitti. La Commissione straordinaria fa il punto sugli interventi di pulizia

Lavoro - spuntano 26mila opportunità per la Stagione estiva : come candidarsi : I dati di AssoLavoro, l'Associazione nazionale di categoria delle agenzie per il Lavoro (Apl). Trasporti, turismo e grande...