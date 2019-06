Stagione estiva | il periodo più vivo dell’anno tra amore | caldo | cancro e zanzare

Allenarsi sott’acqua : l’ultimo trend per mantenersi in forma nella Stagione estiva : Svolgere attività fisica sott’acqua sarà la nuova tendenza per tenersi in forma quest’estate. Ad affermarlo diverse testate internazionali, trovando conferma attraverso le parole di esperti personal trainer e allenatore personale di vip e celebrities. Quali sono i reali benefici rispetto all’attività tradizionale? Quali particolari esercizi svolgere? A riportarlo è In a Bottle all’interno di un focus sul rapporto tra acqua e forma fisica. Matt ...

Previsioni Meteo - la Stagione estiva inizia con una feroce ondata di caldo in l’Europa : oltre +40°C in Francia e Germania : Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti dai modelli GFS e ECMWF concordano sullo sviluppo di un’ondata di caldo molto intensa sull’Europa all’inizio della prossima settimana, con temperature di 16-20°C più alte della media al livello di 850hPa fino al weekend del 29-30 giugno. Questo potrebbe spingere le temperature massime pomeridiane quasi in superficie ad oltre +30°C nel sud dell’Inghilterra e fino a +36-40°C su parti di Francia, Benelux ...

Inizia la Stagione estiva : la magia del Solstizio d’Estate a Stonehenge [GALLERY] : Quest’anno il Solstizio d’Estate si verifica il 21 Giugno alle 15:54 UTC (17:54 ora italiana), dando inizio alla stagione estiva. Il Solstizio d’Estate è sempre stato circondato da un velo di magia, mistero, leggenda, connotato da una fortissima carica simbolica che permane tutt’oggi. Pensiamo a Stonehenge, uno dei monumenti preistorici più famosi al mondo. La celebre costruzione neolitica, situata nei pressi di Amesbury, nella ...

Solstizio d'estate 2019 - Stagione estiva/ 21 giugno - ecco cosa succederà alle 17 : 54 : Solstizio d'estate 2019, inizia la stagione estiva oggi 21 giugno: alle ore 17:54 di questa sera la Terra apparirà completamente a metà

Per l’inizio della Stagione estiva la NASA sceglie la spiaggia di Montalbano come FOTO del giorno : In occasione del 21 giugno 2019, giorno in cui inizia la stagione estiva, la NASA ha scelto una FOTO tutta italiana per rappresentare il Solstizio d’Estate. L’agenzia spaziale statunitense ha scelto come APOD (FOTO astronomica del giorno) uno scatto di Marcella Giulia Pace, dell’Unione Astrofili Italiani (UAI). Rappresenta il Solstizio sul tratto di costa siciliana che comprende anche Punta Secca, dove si trova la casa del ...

Allarme in Francia - la Stagione estiva inizia con terremoto : “Un fenomeno che avviene ogni 4 o 5 anni” : Una scossa di terremoto magnitudo 5.2 ha colpito l’ovest della Francia. Non sono stati rilevati gravi danni ma il sisma, con epicentro nel dipartimento della Maine e Loira, è stato avvertito dalla Bretagna all’Aquitania. L’evento tellurico, registrato alle 08:50, è stato localizzato a 29 chilometri a nord di Bressuire (Deux-Sevres). Il sisma ha messo in Allarme la popolazione da Bordeaux fino a Rennes, passando da Tours. Nessun ...

Inizia la Stagione estiva - arriva un’ondata di calore : possibili criticità per il sistema elettrico : Grazie alle elaborazioni modellistiche dei dati globali per il territorio italiano, i ricercatori di RSE – organismo per la Ricerca sul sistema elettrico nazionale – hanno previsto che il picco massimo delle temperature interesserà le città padane la prossima settimana. RSE, Organismo di Ricerca impegnato nei progetti finanziati dal Fondo per la Ricerca sul sistema elettrico nazionale, ha una lunga esperienza operativa sulle ...

Perché la Stagione estiva inizia oggi? : Alle 17.54 ci sarà è il solstizio d’estate, e oggi è il giorno dell'anno con più ore di luce nell'emisfero boreale

Stagione estiva : il significato astronomico del Solstizio d’Estate - perché è il giorno più lungo dell’anno : L’Estate meteorologica, come noto, è iniziata il 1° Giugno, mentre quella astronomica inizia oggi: quest’anno il Solstizio d’Estate cade infatti il 21 Giugno alle 15:54 UTC (17:54 ora italiana), dando inizio alla Stagione estiva. Cos’è il Solstizio Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il Solstizio è definito come “il momento ...

Inizia la Stagione estiva : si è conclusa la 2ª primavera più bollente di sempre : Arriva l’estate dopo una primavera che si è classificata come la seconda più calda di sempre sul pianeta a livello climatologico facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,96 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti diffuse in occasione del solstizio d’estate sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre ...

Oggi inizia la Stagione estiva e il massacro di Yulin : oltre 10mila cani trucidati nelle maniere più crudeli e nell’indifferenza : “Oggi, 21 giugno è una giornata di lutto non soltanto per tutti gli animalisti del mondo ma per chiunque sia una persona civile e dotata di un briciolo di sensibilità“: lo si legge in una nota di Piera Rosati, Presidente Nazionale LNDC Animal Protection. “A Yulin, città-prefettura della regione autonoma di Guangxi, nella Repubblica popolare cinese, si compie, ormai da 10 anni, un massacro di proporzioni gigantesche che gli ...

SOLSTIZIO D'ESTATE 2019 - Stagione ESTIVA/ 21 giugno - dal latino sole e sistere : SOLSTIZIO D'ESTATE 2019, STAGIONE ESTIVA. Oggi, 21 giugno, inizia la STAGIONE calda, ed è anche il giorno con più ore di luce dell'anno

La Stagione estiva inizia oggi : Tecnicamente alle 17.54: è il solstizio d’estate, il giorno con più ore di luce dell'anno nell'emisfero boreale

Oggi inizia la Stagione estiva : Oggi ci sarà il solstizio d’estate, ed nell'emisfero boreale è il giorno con più ore di luce dell'anno