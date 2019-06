Specie aliene nel Mediterraneo | rischio incontri spiacevoli in estate | ecco le più

Calabria alla scoperta della biodiversità : il 15 Giugno alla ricerca di Specie aliene nel Parco Nazionale dell’Aspromonte : Un bioblitz nel Parco Nazionale dell’Aspromonte,una esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie aliene che minacciano la biodiversità dell’area protetta. Bioblitz,ovvero blitz per la biodiversità, cioè un’incursione a difesa degli habitat naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro presenza in Europa, arrecando ...

Specie aliene invasive - esperti : “Sono in crescita ovunque - con impatti su salute e biodiversità” : “Alieni senza confini” è il tema al centro dell’incontro che si è svolto oggi, in via Santa Croce a Trento, nell’ambito del 14° Festival dell’Economia, organizzato dalla Fondazione Edmund Mach con i massimi esperti a livello internazionale. Facendo tesoro delle competenze acquisite soprattutto negli ultimi anni in tema di Specie aliene, la FEM, primo centro One Health in Italia, ha voluto proporre una sessione dove affrontate le ...