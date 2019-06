Spazio | l’astronauta Vittori | “Stiamo cercando di capire come fare per ritornare sulla

Spazio : l’ESA lancia un nuovo podcast per la missione Beyond dell’astronauta Luca Parmitano : Che suono ha una missione? Beh, a parte il rombo dei motori, il ronzio della Stazione Spaziale e le voci dello Spazio a terra, suona un poco come il nuovo podcast dell’ESA, ESA Explores. La stagione pilota di ESA Explores si concentra sulla prossima missione Beyond dell’astronauta ESA Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo episodio, uscito ieri sulle maggiori piattaforme podcast, comprende ...

Spazio - Apollo 11 e gli esami di maturità. L’astronauta Guidoni : “è stato il primo evento mediatico planetario” : Nella traccia della seconda prova di maturita’ dell’artistico si e’ trattato dello sbarco sulla Luna, non tanto dal punto di vista storico o scientifico ma per quello che ha rappresentato in termini di comunicazione e impatto mediatico. “Senza dubbio, tutti gli anni sessanta – spiega Umberto Guidoni, il primo astronauta europeo che ha visitato la Stazione Spaziale Internazionale – furono caratterizzati ...

L’astronauta Leland Melvin sostiene di aver visto un alieno nello Spazio : L’astronauta Leland Melvin sostiene di aver visto un alieno nello spazio L’ex astronauta statunitense della Nasa Leland Devon Melvin che partecipò alla missione STS-122 del Programma Space Shuttle, durante la quale venne trasportato ed installato il modulo Columbus sulla Stazione Spaziale Internazionale, sostiene di aver visto una creatura aliena vicino allo Space Shuttle. La rivelazione ...

“Lo Spazio… ai giovani” : l’astronauta Franco Malerba a Genova il 10 maggio : In programma Venerdì 10 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, presso la Scuola Politecnica, Padiglione G, Via Opera Pia 15a, Genova, l’evento “Lo spazio…ai giovani”: si tratta di un’iniziativa per conoscere le opportunità di lavoro offerte dal settore spazio-telecomunicazioni. Interverranno l’astronauta Franco Malerba e relatori dell’Agenzia Spaziale Italiana, Leonardo, Thales Alenia Space e ...

Spazio : l’astronauta Umberto Guidoni guida d’eccezione nello “Spazio virtuale” del Museo civico di Rovereto : Una guida d’eccezione, l’astronauta italiano Umberto Guidoni, accompagnerà nello Spazio – virtuale ma non troppo – i visitatori della mostra “La Luna. E poi?” allestita al Museo civico di Rovereto per celebrare i 50 anni dall’allunaggio che si terrà lunedì 6 maggio. Una mostra che rivolge lo sguardo anche al presente e al futuro delle esplorazioni spaziali, esponendo cimeli originali, grandi modelli, ...