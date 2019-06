Solidarietà alle popolazioni Terremotate | presentata la 2° la marcia da Fabriano

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 21 giugno 2019) L'Aquila - Sono trascorsi dieci anni dal sisma dell’Aquila e sono ancora vive le immagini dei terremoti che nel 2016 e 2017 hanno colpito quattro regioni del Centro Italia. Per dare un contributo concreto alla rinascita delle aree ferite dal sisma, una rete di organizzazioni ed enti promuovono la Lunganelle Terre Mutate, un viaggio evento che partirà dail 24 giugno per arrivare a L’Aquila il 7 luglio con l’obiettivo di promuovere il Cammino nelle Terre Mutate www.camminoterremutate.org, un percorso di conoscenza, solidarietà e incontro delle comunità locali. L’iniziativa è statastamani nella sala Rivera del Comune dell’Aquila dal sindaco Pierluigi Biondi, dall’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile Fabrizio Taranta - che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa -, dall’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio e dal consigliere ...

MatteoRichetti : La mia totale solidarietà agli elettori di centro destra che alle ultime regionali in #Sardegna hanno votato… - SkyTG24 : In serata si è tenuta una fiaccolata in segno di solidarietà al tabaccaio di #Ivrea che ha ucciso un ladro. Secondo… - RaiUno : Una grande serata di intrattenimento, spettacolo, solidarietà, per celebrare la bellezza della città di Genova… -