Skriniar | lo ‘sfottò’ alla Juve | “La Champions League non la vinci mai…” VIDEO

(Di venerdì 21 giugno 2019) Che non ci fosse proprio una gran simpatia nei confronti dellantus lo si era capito più volte in passato da alcune dichiarazioni della fidanzata. Ma adesso anche Milandimostra pubblicamente ciò che pensa dei bianconeri. Il difensore dell’Inter infatti intona un coro di sfottò nei confronti della Vecchia Signora: “Come mai latu non lamai” canta il calciatore sulle note de ‘L’amour toujours” di Gigi D’Agostino.sfottè la: “Lanon lamai”L'articolo, lo ‘sfottò’: “Lanon lamai…”CalcioWeb.

