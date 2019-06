Sir – Cenerentola a Mumbai | una storia d’amore romantica ma dal finale durissimo

Sir Cenerentola a Mumbai : trama - cast completo e anticipazioni del film : Sir Cenerentola a Mumbai: trama, cast completo e anticipazioni del film Sir Cenerentola a Mumbai è un film in uscita nei cinema italiani il 20 giugno 2019. La pellicola è diretta da Rohena Gera, regista e sceneggiatrice indiana, che nel 2013 ha scritto e diretto il suo primo documentario dal nome What’s Love got to do with it?, nel quale ci mostra come le classi indiane privilegiate si approcciano a tematiche riguardanti le relazioni, ...