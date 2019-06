Silvia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati | le ragioni della rottura

tvzap.kataweb

(Di venerdì 21 giugno 2019) Più del Grande fratello, potè la Costa smeralda: Giulia, sorella gemella dinonché altra metà del duo Le Donatella (entrambe presenti come giudici nella prima edizione di All together now appena conclusa con la vittoria di Gregorio Rega), si è lasciata con, portiere dell’Atalanta fresca di qualificazione in Champions League, tra sabato 15 e domenica 16 giugno. I due avevano una relazione da circa un anno ed erano riusciti a superare brillantemente il periodo che Giulia ha trascorso al Grande fratello nonostante le voci di un presunto tradimento del calciatore. Secondo quanto rivela Spy nel numero in edicola da venerdì 21 giugno, però, le– che laaveva detto di voler mantenere private – starebbero nel fatto cheha perso la testa per un’altra ragazza, decidendo di terminare così il rapporto ...

