Sigarette | senza cintura e 155 km h | autogol social di Buffon… E i followers non lo

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il portiere italiano ha postato suiuna foto che lo ritrae alla guidaa 155 km/h, attirandosi le critiche dei suoiscatenati contro Gianluigi Buffon, che ha postato su Instagram una foto che ha gli ha attirato critiche e strali. Il portiere italiano ha condiviso un’immagine che lo ritrae alla guidae a 155 km/h, elementi non passati inosservati agli occhi dei suoi, così come le. “Pacchetto Marlboro,e 155 km/h…sempre di più idolo indiscusso” commenta un utente. “L’unica regola del viaggio è non dimenticare le” ironizza un altro parafrasando la frase del portiere. “Questo è un messaggio della Sicurezza Stradale su cosa NON fare alla guida“, un altro dei numerosi commenti di cui Buffon avrebbe volentieri fatto a meno. L'articolo ...

