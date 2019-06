Sguardi Altrove 2019 | VIRGINS di Keren Ben Rafael - La recensione

Sguardi Altrove 2019 : LAS NIÑAS BIEN di Alejandra Márquez Abella - La recensione : Las NIÑAS BIEN è il secondo lungometraggio fiction della regista messicana Alejandra Márquez Abella, presentato al Film Festival di Toronto e alla Festa del Cinema di Roma nel 2018 prima di sbarcare a Sguardi Altrove 2019. Sceneggiatura tratta dall’adattamento del libro omonimo di Guadalupe Loaeza, il film narra la storia di un gruppo di donne della ricca borghesia messicana prima e durante la crisi economica del 1982, dove le apparenze ...

Sguardi Altrove 2019 : THE PORT di Aleksandra Strelyanaya - La recensione : Due giovani PORTuali vedono nella boxe la speranza di un guadagno facile e la possibilità fuga da una vita dura: uno dei due è un pugile dal pugno micidiale, l'altro, sregolato e fanatico delle Tartarughe Ninja, vuole fargli da manager. Il duo resta però coinvolto in un torbido giro di incontri in un locale malfamato, mentre l'aspirante boxeur s'invaghisce della figlia del suo allenatore, rimasta invalida dopo un incidente. The ...

Sguardi Altrove 2019 : ENTIERRO di Maura Morales Bergmann - La recensione : ENTIERRO è l’esordio alla regia di Maura Morales Bergmann, passato al Biografilm Festival Italia 2019 prima di sbarcare a Sguardi Altrove. Il film documentario nasce con l’idea di presentare un ritratto della pittrice cilena Carmengloria Morales, la zia della regista, attraverso la sua arte e la sua relazione con la musica.

Festival Sguardi Altrove - così le donne sono e fanno il cinema. Omaggio ad Agnes Varda : Bentrovata Agnes. Festival Sguardi Altrove, ovvero dove le donne fanno e sono il cinema. E ce n’era una che quest’arte l’ha illuminata con il suo sguardo e la sua originalità. Agnes de ci de là Varda, tre ore e quarantacinque minuti di esplorazione del mondo attraverso la macchina da presa della compianta regista francese che ci ha lasciato il 29 marzo scorso. L’appuntamento è al Cinemino di Milano il 20 giugno alle 18. Uno dei tanti imperdibili ...

Sguardi Altrove 2019 : MON TISSU PREFERE di Gaya Jiji - La recensione : Dopo il passaggio nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2018, arriva a Sguardi Altrove Film Festival Mon TISSU préferé, opera prima della regista siriana (ma residente in Francia) Gaya Jiji. Siamo nella Damasco della primavera 2011, alla vigilia della guerra civile e Nahla (Manal Issa) è una giovane irrequieta e insoddisfatta di 25 anni. Mentre l'atmosfera politica si surriscalda e sulla città si stende l'ombra del conflitto, per la ragazza ...

Sguardi Altrove 2019 : BAD BAD WINTER di Olga Korotko - La recensione : In anteprima italiana a Sguardi Altrove Film Festival, si segnala Bad Bad WINTER, notevole primo lungometraggio della regista e sceneggiatrice kazaka Olga Korotko, già presentato all’ACID Cannes 2018, che racconta una rimpatriata tra la figlia di un ricco uomo d’affari di Astana e i suoi compagni di classe, destinata a prendere una piega inaspettata.

Sguardi Altrove 2019 : THOU SHALT NOT KILL di Catalin Rotaru e Gabi Virginia Sarga - La recensione : Tra le anteprime italiane a Sguardi Altrove Film Festival c'è THOU SHALT Not KILL: opera prima delle registe rumene Catalin Rotaru e Gabi Virginia Sarga e sceneggiato dalle stesse, si ispira a uno scandalo mediatico sulla corruzione e la malasanità in un ospedale pubblico, realmente accaduto in Romania. Presentato all’Indie Lisboa International Indipendent Film Festival del 2019, ha vinto lo Special Jury Award.

Sguardi Altrove 2019 : JAWLINE di Lisa Mandelup - La recensione : Tra i lungometraggi più attesi a Sguardi Altrove 2019, c'è l’anteprima europea di JAWLINE, opera prima della regista americana Lisa Mandelup che per questo film è stata premiata al Sundance Film Festival 2019 con lo US Documentary Special Jury Award for Emerging FilmMaker: il documentario segue il sedicenne Austyn Tester, stella nascente dei social media tra le ragazzine, in fuga da un’esistenza senza via d’uscita nel rurale Tennessee.

Sguardi Altrove 2019 : BECOMING ASTRID di Pernille Fischer Christensen - La recensione : Biopic drammatico sugli anni giovanili della scrittrice ASTRID Lindgren, diretto dalla regista danese Pernille Fischer Christensen e co-sceneggiato dalla stessa insieme a Kim Fupz Aakeson, BECOMING ASTRID sbarca in anteprima italiana come film d'apertura di Sguardi Altrove Film Festival, dopo essere stato presentato alla Berlinale Special 2018. Il film è ambientato in Svezia negli anni ’20 e racconta la ...

Sguardi Altrove 2019 : il calendario giorno per giorno : Dopo il programma dell'edizione, eccovi il calendario completo, giorno per giorno, di Sguardi Altrove Film Festival, a Milano dal 13 al 21 giugno. La manifestazione è dedicata al cinema a regia femminile e comprende proiezioni, incontri ed eventi.

Sguardi Altrove 2019 - il programma completo : È disponibile il programma completo di Sguardi Altrove Film Festival 2019, la manifestazione dedicata al cinema al femminile giunta alla sua 26esma edizione, che si terrà a Milano dal 13 al 21 giugno. La location centrale è il Teatro Parenti, cui si aggiungono altri spazi (Cinemino, Wanted Cinema, Après-Coup, con un'estensione nel comune di Rho). “Bellezza e coraggio: plurale femminile contemporaneo” è il titolo ...

Sguardi Altrove 2019 - a Milano dal 13 al 21 giugno : le anticipazioni : Torna Sguardi altrove Film Festival, la rassegna internazionale dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, la cui edizione numero 26 si terrà dal 13 al 21 giugno a Milano, tra il Teatro Franco Parenti, Il Cinemino, Wanted Clan e e Après-Coup. Il festival mantiene viva la riflessione sulle questioni legate al mondo femminile attraverso il dialogo interculturale e il confronto critico ...